Nehammer: Rendi-Wagner muss ihr Dasein als Schweigedemokratin beenden

Karl Nehammer: "Die SPÖ-Schwesterpartei versinkt immer tiefer im Antisemitismus-Skandal - SPÖ-Chefin kann nicht länger schweigen."

Wien (OTS) - "Antisemitismus darf in der europäischen Sozialdemokratie nicht geduldet werden. Nachdem nun bereits Scotland Yard gegen die Labour-Partei ermittelt, muss auch die heimische Sozialdemokratie das dröhnende Schweigen beenden und eine klare Grenze ziehen", so Karl Nehammer, Generalsekretär der Volkspartei.



"Frau Rendi-Wagner muss sich klar von dieser Partei distanzieren und den Ausschluss aus der europäischen Sozialdemokratie fordern. Alles andere ist unglaubwürdig", so Nehammer abschließend.



