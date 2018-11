Aviso: Wiener SPÖ Frauen weisen auf Veranstaltungen in der Woche des Equal Pay Days hin

Wien (OTS/SPW) - Anlässlich des Equal Pay Days, welcher wienweit am 6. November stattfindet, haben die Wiener SPÖ Frauen einige Veranstaltung in dieser Woche geplant. Der Equal Pay Day weist auf die Einkommensunterschiede und die Lohnschere zwischen Frauen und Männern hin und kennzeichnet den Tag an dem Männer bereits das Einkommen erreicht haben für das Frauen noch bis Jahresende arbeiten müssen.

Die Wiener SPÖ Frauen laden die Vertreterinnen und Vertreter der Medien, sowie Interessentinnen und Interessenten herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein:

- 5. November um 19.00 Uhr: Ega Frauen*Kunst Award- "Frauen* im Widerstand"

Unter dem Ehrenschutz der Wiener Frauenvorsitzenden Mag.a Renate Brauner findet die Preisverleihung und Vernissage der großen ega Award Ausstellung (bis 7.12) im ega: frauen im zentrum, in der Windmühlgasse 26, im 6. Bezirk statt.

- 6. November um 18.30 Uhr: 100 Jahre Frauenwahlrecht

Podiumsgespräch mit Prof.in Ilse Reiter-Zatloukal und Dr. in Irmtraud Karlsson, zur Bedeutung des Frauenwahlrechts für die Entwicklung der österreichischen Frauenbewegung. Die Diskussionsveranstaltung findet im Bildungszentrum, in der Praterstraße 25 im 2. Bezirk statt. Der Eintritt ist frei.

- 7. November um 18.30 Uhr: Ich lasse mich nicht brechen. Frauen im Widerstand

Podiumsgespräch mit GRin Marina Hanke, BA und Dr.in Ilse Korotin, anhand von ausgewählten Lebensgeschichten von Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus wird die Rolle von Frauen als Trägerinnen gesellschafts-politischen Widerstands und Wandels beleuchtet, ega: frauen im zentrum, Windmühlgasse 26, im 6. Bezirk. Begrüßung NRin Petra Bayr, MA, MLS. Der Eintritt ist frei.

Weitere Informationen zu den Veranstaltungen unter: http://ega.or.at/veranstaltungen-2/

