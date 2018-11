Toto: Fünffachjackpot – am Wochenende geht es um 240.000 Euro

Vier knackten den Jackpot beim Zwölfer und gewannen je rund 5.900 Euro

Wien (OTS) - Die Jackpot Serie bei Toto geht in eine weitere Runde, denn auch in Runde 44A gab es keinen Dreizehner. Damit wartet bereits ein Fünffachjackpot, und am Wochenende werden damit rund 240.000 Euro im Topf liegen.

Beim Zwölfer hingegen wurde der Jackpot von vier Spielteilnehmern geknackt. Ein Wiener, ein Niederösterreicher, ein Tiroler und ein Steirer waren jeweils per Systemschein erfolgreich, jeder von ihnen bekommt rund 5.900 Euro.

Auch in der Torwette blieb der Topf für den ersten Gewinnrang verschlossen, da es zum wiederholten Male niemandem gelang, alle fünf Ergebnisse richtig zu tippen. Der Jackpot im zweiten Rang ist gefallen, ein Wiener erzielte mit seinem Systemschein beide Gewinne im 2. Rang und erhält dafür zweimal mehr als 1.100 Euro.

Annahmeschluss für die Runde 44B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 44A:

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 218.981,53 – 240.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 5.850,30 77 Elfer zu je EUR 33.30 598 Zehner zu je EUR 8,50 4.381 5er Bonus zu je EUR 0,40

Der richtige Tipp: 2 2 1 2 1 / 2 2 X X X 2 2 1 1 2 2 EX 1

Torwette 1. Rang: JP zu EUR 41.681,52 Torwette 2. Rang: 2 zu je EUR 1.138,90 Torwette 3. Rang: 15 zu je EUR 64,50 Hattrick: JP zu EUR 110.499,52

Torwette-Resultate: 0:+ 0:+ +:+ 0:2 2:0

