Mit "100 Impulsen im Spannungsfeld von Ästhetik und Effizienz" lockt der 10. KulturInvest!-Kongress europäische Kulturmanager ins RADIALSYSTEM nach Berlin

Berlin (ots) - Am 12. und 13. November 2018 findet der 10. KulturInvest!-Kongress unter dem Jubiläumsmotto "100 Impulse im Spannungsfeld von Ästhetik und Effizienz" im Radialsystem in Berlin statt. Der KulturInvest!-Kongress steht seit 10 Jahren für innovatives Vorausdenken, lebendige Debatten und erfolgreiche Lösungsansätze von materiellen und immateriellen Investitionen in Kultur. Innerhalb von 10 Themenforen zeigen auch in diesem Jahr über 100 namhafte Referenten aus Wirtschaft, Kultur und Medien die neuesten Trends und Entwicklungen im Kulturmarkt auf. Leitfaden in allen Foren des 10. KulturInvest!-Kongresses ist die positive Wechselwirkung zwischen Ästhetik und Effizienz. Mit 430 Teilnehmern aus 236 Unternehmen und Kulturinstitutionen ist der 10. KulturInvest!-Kongress fast ausgebucht, letzte Tickets gibt es unter: www.kulturmarken.de

Die Teilnehmer des führenden Forums für Kulturanbieter und Kulturförderer erwarten lebendige key notes von Kulturexperten, partizipative Diskussionsrunden und erfolgreiche Praxisbeispiele in den parallel stattfindenden Foren Transformation, Kulturhauptstadt, Kulturimmobilien, Kulturtourismus, Kulturelle Bildung, Industriekultur, Kultursponsoring, Kulturmarken, Stadtkultur und Digitalisierung sowie dem finalen Abschlussforum Dirigieren & Führen. Der 10. KulturInvest!-Kongress verspricht Erkenntnisse, Handlungsempfehlungen und Lösungsansätze über bewährte und neue Wege des Kulturmanagements, der Kulturfinanzierung und Kulturkommunikation.

Der KulturInvest!-Kongress wird von über 40 Partnern aus der Wirtschaft gefördert, unter anderem von den Premiumpartnern Radialsystem, Mihai, SAP, ARTE Magazin, Bayer Kultur, HORIZONT und Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie, sowie von den Forenpartnern Stiftung Zeche Zollverein, Chemnitz2025, fiylo, innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft gGmbH, Ruhrtourismus GmbH, Bundesvereinigung für City und Stadtmarketing Deutschland e.V. und BMW. Veranstalter ist die Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring. Veranstaltungsort ist das Radialsystem, Holzmarktstr. 33, 10243 Berlin-Mitte.

Weitere Informationen und Anmeldung https://kulturmarken.de/veranstaltungen/kulturinvest-kongress

Rückfragen & Kontakt:

Pressekontakt und Akkreditierung:

Hans-Conrad Walter, Causales - Gesellschaft für Kulturmarketing und Kultursponsoring mbH, Bötzowstraße 25,. 10407 Berlin, Germany, fon +49 (0)30 - 53-214-391, E-Mail: walter @ causales.de, www.kulturmarken.de