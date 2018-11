47-jährige Frau nach Verkehrsunfall lebensgefährlich verletzt

Wien (OTS) - Datum: 01.11.2018

Uhrzeit: 03:00 Uhr

Adresse: 01., Schmerlingplatz

Eine 47-jährige Frau fuhr mit ihrem Fahrrad die Hansenstraße in Fahrtrichtung Leo-pold-Gratz-Platz und wollte die Kreuzung mit dem Schmerlingplatz in gerader Rich-tung übersetzen. Ein 35-jähriger Mann lenkte seinen Pkw auf der Fahrbahn des Schmerlingplatzes in Fahrtrichtung Volksgartenstraße und wollte die Kreuzung mit der Hansenstraße, nach eigenen Angaben, in gerader Richtung übersetzen. Im Kreuzungsbereich kam es zu einem Zusammenstoß, wodurch die 47-Jährige zu Sturz kam und lebensgefährlich verletzt wurde. Die Frau wurde vor Ort von der Wiener Berufsrettung erstversorgt und in ein Spital gebracht.

