Johnnie Walker stellt 28 Jahre alten Midnight Blend vor

London (ots/PRNewswire) -

Das neueste Release der Master Blender's Private Collection ist ein opulenter After-Dinner-Whisky

Johnnie Walker hat die neueste und fünfte Ausgabe der John Walker & Sons Private Collection, den 28 Year Old Midnight Blend, herausgebracht - ein weicher und milder Scotch Whisky, der am besten mit Freunden nach dem Abendessen genossen wird.

(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/776443/Johnnie_Walker_Midnight_Blend.jpg )

Es wurden nur 3.888 limitierte, einzeln nummerierte Sammler-Dekanter dieses dekadenten Scotch auf den Markt gebracht. Jeder Dekanter enthält diesen seltenen und wertvollen, mindestens 28 Jahre lang gereiften Whisky. Die 28 Jahre alte Midnight Blend ist dazu gedacht, nach dem Abendessen genossen zu werden, oder wenn sich Mitternacht nähert. Die Mischung besteht aus Aromaschichten von Butterbonbons, Karamell und Toffee, die sich mit etwas Fruchtigkeit und einem Hauch von Gewürzen die Balance halten.

Johnnie Walker Master Blender Jim Beveridge sagte: "Whiskys, die 28 Jahre lang gereift wurden, sind selten und etwas ganz Besonderes. Auf der Suche nach den Aromen und Eigenschaften, die für einen reichhaltigen und genussvollen Scotch wie den Midnight Blend notwendig sind, hatten wir das große Glück, Zugang zu einigen der reifsten Reserven aus den vier Ecken Schottlands zu haben. Jedes einzelne Malz und Korn in diesem neuesten Whisky verleiht dem 28 Jahre alten Midnight Blend Geschmacksschichten, die Noten von Früchten, Süße und Gewürzen hinterlassen und ihn zu einer wunderbaren Ergänzung der Private Collection machen."

In enger Zusammenarbeit mit seinem Kollegen Craig Wallace probierte Jim Hunderte von feinsten Single Malt und Grain Whiskys. Schließlich wählte er einige seltene Whiskys mit dem Charakter aus, die einen Scotch so wunderbar weich und mild machen.

Die John Walker & Sons Private Collection wurde erstmals 2014 auf den Markt gebracht und bietet limitierte Releases in kleinen Serien, die aus Fässern der wertvollsten Teile der Johnnie Walker-Reserven hergestellt werden und Whiskys von hervorragender Qualität hervorgebracht haben.

Die neueste Edition (42,8 %), 28 Year Old Midnight Blend, wird am besten unverdünnt in einem Kognakschwenker serviert. Drehen Sie das Glas leicht in der Hand, um den Whisky sanft zu erwärmen und die unverwechselbaren Aromen freizusetzen. Soll es richtig dekadent sein? Dann genießen Sie ihn mit einem Stück dunkler Schokolade.

Der 28 Jahre alte Midnight Blend ist ab November in ausgewählten Verkaufsstellen mit einem empfohlenen Verkaufspreis von 750 RSP erhältlich.

Rückfragen & Kontakt:

Smarts Communicate

johnniewalker @ smartscommunicate.com

+44-(0)28-9039-5500