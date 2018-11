Anonos SaveYourData erhält offizielle EuroPrivacy-Zertifizierung Software erfüllt Anforderungen der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)

London (ots/PRNewswire) - Anonos®, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für Datenrisikomanagement, -sicherheit und -schutz, gab heute bekannt, dass die von ihm entwickelte Software SaveYourData® anhand des EuroPrivacy-Modells evaluiert und zertifiziert wurde. Diese Mitteilung macht das Unternehmen infolge der 40. Internationalen Konferenz der Datenschutzbeauftragten, die vom 22. bis 26. Oktober in Brüssel stattfand. Eines der Kernthemen der Konferenz waren die Auswirkungen der digitalen Revolution auf digitale Ethik und Gesellschaft. Durch die Zertifizierung wird attestiert, dass sowohl die technischen als auch rechtlichen Anforderungen für Pseudonymisierung laut EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) erfüllt sind.

"Pseudonymisierung hat sich als äußerst effektiv für den Schutz persönlicher Daten erwiesen, etwa im Rahmen von Big Data Analytics- und AI-Initiativen", so Gary LaFever, Mitgründer und CEO von Anonos. "Auch die DSGVO erkennt Pseudonymisierung als Methode zur Reduzierung von Datenschutzrisiken an, die gleichzeitig die Verantwortlichen und Ausführenden bei der Erfüllung ihrer rechtlichen Verpflichtungen im Zuge der Datenverarbeitung unterstützt. Wir haben deshalb mehr als sechs Jahre in die Forschung und Entwicklung von SaveYourData investiert. Mit unserer Lösung gewährleisten Unternehmen zukünftig eine DSGVO-konforme Pseudonymisierung der von ihnen verarbeiteten Daten."

"Archimede Solutions evaluierte SaveYourData mithilfe der EuroPrivacy-Methodik. Hierbei handelt es sich um einen innovativen, von der Europäischen Kommission und der Schweiz kofinanzierten Zertifizierungsprozess, der im Zuge eines europäischen H2020 Forschungsprojekts entwickelt wurde. EuroPrivacy (europrivacy.org) wird vom Europäischen Zentrum für Zertifizierung und Datenschutz in Luxemburg geleitet und von einem internationalen Datenschutzgremium verwaltet", erläutert Dr. Sébastien Ziegler, Vorsitzender des EuroPrivacy-Expertengremiums. "Das EuroPrivacy-Zertifizierungssystem wurde konzipiert, um eine systematische und umfassende DSGVO-Konformitätsanalyse zu ermöglichen, sowohl für Produkte, als auch für Services und Lösungen im Bereich Datenschutzmanagement. Dies erstreckt sich auch auf neue Technologien in Segmenten wie Data Analytics und dem Internet of Things. Der Grundgedanke von EuroPrivacy ist es, Vertrauen in Datenschutzkonformität zu fördern. Durch die Evaluierung hatten wir die Gelegenheit, eine innovative Software für Pseudonymisierung kennenzulernen, die den Schutz persönlicher Daten, wie von der DSGVO gefordert, verbessert."

"Die luxemburgische nationale Kommission für den Datenschutz (Commission Nationale pour la Protection des Données - CNPD) ist erfreut über den Beitrag des Europäischen Zentrums für Zertifizierung und Datenschutz in Luxemburg zu neuen Zertifizierungslösungen im Zusammenhang mit den Zielen der DSGVO", äußerte sich Christophe Buschmann, Kommissar der CNPD. "Die CNPD begrüßt die Initiative von EuroPrivacy, Unternehmen mit einer Methodik bei der Erfüllung von DSGVO-Kriterien zu unterstützen. Wir heißen ebenfalls willkommen, dass EuroPrivacy die CNPD mit dem Ziel kontaktiert hat, das EU-Siegel im Rahmen der DSGVO für das Zertifizierungssystem zu erlangen."

"Die Zertifizierung ist ein bedeutender Meilenstein und verdeutlicht die Vorteile moderner Pseudonymisierung im Sinne der DSGVO-Empfehlungen gegenüber traditionellen Datenschutztechnologien wie Verschlüsselung oder statischer Tokenisierung und Anonymisierung", konstatiert Francois Zimmermann, Global CTO für den Bereich Finanzdienstleistungen bei Hitachi Vantara. "Mit SaveYourData erhalten unsere Kunden in technologischer wie in rechtlicher Hinsicht gleichermaßen eine Lösung, mithilfe derer sie Datenschutzauflagen vollständig erfüllen, ohne wertvolle Geschäftsinformationen löschen zu müssen. Hitachi ist hoch erfreut, Unternehmen gemeinsam mit Anonos zur Maximierung ihres Analytics-Potenzials sowie zu einer noch stärker datengestützten Entscheidungssteuerung zu verhelfen."

"Die erfolgreiche Implementierung von Big Data Analytics, maschinellem Lernen und künstlicher Intelligenz bringt unausweichlich auch geschäftliche, technische und ethische Herausforderungen mit sich. Die Anforderungen an adäquaten Datenschutz gehören dabei mit zu den wichtigsten Prioritäten", erläutert Martin Whitworth, Research Director bei IDC für Datensicherheit und -schutz in Europa. "Insbesondere Pseudonymisierung ist eine oft verkannte Technologie, die jedoch entscheidend Datenschutzrisiken mitigieren und Unternehmen in ihren Zielen und ihrem berechtigten Interesse unterstützen kann, Mehrwert aus Daten zu generieren. Die Auswahl entsprechender Verfahren ist alles andere als trivial, muss dabei doch streng auf rechtlich konformen Schutz bestehender Datenspeicher geachtet werden. In unserem Bericht über die wichtigsten Kriterien zur Beschleunigung datengestützter Initiativen heben wir daher SaveYourData von Anonos besonders hervor."

