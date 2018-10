AVISO: Wiener Hilfswerk - Jubiläum

20 Jahre Haus- und Heimservice. 10 Jahre Sozialmarkt Neustiftgasse.

Wien (OTS) - 20 Jahre SÖB Haus- und Heimservice

Das Haus- und Heimservice bietet Reinigungsdienste für Privathaushalte und Büros in ganz Wien. 25 Frauen und Männer ab 19 Jahren erhalten durch diese Einrichtung die Möglichkeit eines Transitarbeitsplatzes - eine Kooperation mit dem Arbeitsmarktservice Wien. Arbeitsplatznahe Qualifizierung, praktische Arbeitserprobung, Sozialberatung und Arbeitsvermittlung fördern die Integration in den regulären Arbeitsmarkt. Die Mitarbeiter/innen werden vom Wiener Hilfswerk geschult und fachlich angeleitet.

10 Jahre SÖB Sozialmarkt Neustiftgasse

Der Sozialmarkt in Neubau bietet eine günstige Einkaufsmöglichkeit für Menschen mit geringem Einkommen. Lebensmittel, die sonst vernichtet werden würden, bleiben im Warenkreislauf, wodurch Ressourcen geschont werden. Zusätzlich werden Personen, die aus dem Erwerbsleben herausgefallen sind, im Rahmen von 20 Transitarbeitsplätzen mit maßgeschneiderten Methoden der Personalentwicklung an den ersten Arbeitsmarkt herangeführt und erfolgreich vermittelt. Im Jahr 2018 gab es im Sozialmarkt Neustiftgasse zwei Neuerungen: Sowohl eine Café-Ecke als auch eine Secondhand Abteilung wurden zum bestehenden Betrieb hinzugefügt. Beides wird von den Kunden/innen sehr gut angenommen.

Kooperation mit AMS Wien

Sowohl Haus- und Heimservice als auch der Sozialmarkt Neustiftgasse erhalten eine Förderung vom AMS Wien.

Jubiläumsfeier Sozialökonomischer Betrieb des Wiener Hilfswerks

Zeit: Donnerstag, 8. November 2018 von 16.00 bis 18.00 Uhr

Ort: SÖB Sozialmarkt Neustiftgasse 73–75, 1070 Wien

Ehrengäste: Mag. Winfried Göschl (stv. GF AMS Wien), Mag. Markus Reiter (BV Wien Neubau), Karin Praniess-Kastner, MSc (Präsidentin Wiener Hilfswerk)

Wiener Hilfswerk

Das Wiener Hilfswerk ist eine gemeinnützige und mildtätige Organisation, die im Bereich der mobilen Sozialdienste (Heimhilfen, Hauskrankenpflege etc.), in der Kinderbetreuung, in der Flüchtlingshilfe und in ihren Einrichtungen (Tageszentren für Senioren, Nachbarschaftszentren, Wohnungslosenhilfe, Seniorenwohngemeinschaften, Sozialmärkte, Freizeiteinrichtungen für Menschen mit Behinderung) mehr als 2.000 haupt- und ehrenamtliche sowie freiwillige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beschäftigt.

Wiener Hilfswerk - Sozialökonomischer Betrieb Zahlen und Fakten Mehr Infos hier

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Heiko Nötstaller / Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

T: 01 512 36 61 434 / M: 0664 618 97 03 / E: heiko.noetstaller @ wiener.hilfswerk.at

W: www.wiener.hilfswerk.at / f: www.facebook.com/Wiener.Hilfswerk