Triestingtal: Erste Kunden im niederösterreichischen Glasfasernetz

LR Bohuslav: Hochgeschwindigkeitszukunft kommt bei Haushalten und Betrieben an

St. Pölten (OTS/NLK) - In vier Pilotregionen des ländlichen Raums errichtet die niederösterreichische Glasfaserinfrastrukturgesellschaft (nöGIG) eine leistungsstarke Breitband-Internet-Infrastruktur. Nun bekommen die ersten Kunden im Triestingtal ihren persönlichen Glasfaseranschluss. „Wir haben immer davon gesprochen, dass wir die Infrastruktur der Zukunft errichten. Jetzt kommt die Hochgeschwindigkeitszukunft bei den Haushalten und Betrieben des Triestingtals an“, so Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Petra Bohuslav anlässlich der Aktivierung der ersten Glasfaseranschlüsse im Triestingtal.

Christoph Speringer, seine Freundin Tina Wiesenhofer und ihr gemeinsamer Sohn Maximilian aus Altenmarkt an der Triesting sind begeistert von Geschwindigkeit und Qualität ihres neuen Internetzugangs. Im Vorjahr hat die Familie mit ihrer Bestellung dazu beigetragen, dass in Altenmarkt die erforderliche Zustimmungsrate von mindestens 40 Prozent überschritten wurde. Somit konnte nöGIG mit der Errichtung der Infrastruktur beauftragt werden.

Josef Balber, Landtagsabgeordneter und Bürgermeister von Altenmarkt, meint dazu: „Es ist ein schönes Erlebnis, wenn man sieht, dass politische Arbeit unmittelbar positive Auswirkungen für die Menschen hat.“ Jochen Danninger, kaufmännischer Geschäftsführer von ecoplus, ergänzt: „Die neue Infrastruktur wird viele Impulse für mehr Wirtschaftswachstum in der Region setzen.“ Landesrätin Petra Bohuslav bestätigt: „Erst kürzlich konnten wir in der Gemeinde Kaumberg – die ebenfalls in der Pilotregion Triestingtal liegt – eine Betriebsansiedlung vermelden. Ein Grund dafür war, dass am neuen Standort leistungsstarkes Breitbandinternet zur Verfügung stehen wird.“

„Die Lebensqualität in ländlichen Regionen ist sehr hoch und viele Menschen sind froh, wenn sie dort auch attraktive Arbeitsplätze finden. Die wohl wichtigste Voraussetzung, damit diese entstehen können, ist heutzutage eine leistungsfähige Internetanbindung zu attraktiven Preisen. Die errichten wir im Auftrag des Landes“, so Jürgen Kaiser, kaufmännischer Geschäftsführer von nöGIG. Bis Mitte 2019 werden in den vier Pilotregionen Thayaland, Waldviertler-StadtLand, Triestingtal und Ybbstal 35.000 Haushalte und Betriebe an das Glasfasernetz angeschlossen. Bislang wurden bereits mehr als 8.000 Anschlüsse errichtet. Diese gehen schrittweise ans Netz. Die nächste Ausbauphase ist bereits in Vorbereitung.

Nähere Informationen beim Büro LR Bohuslav unter 02742/9006-12322, Christoph Fuchs, E-Mail c.fuchs @ noel.gv.at, bzw. ecpolus unter 02742/9000-19616, Andreas Csar, E-Mail a.csar @ ecoplus.at, www.ecoplus.at.

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Ing. Mag. Johannes Seiter

02742/9005-12174

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse