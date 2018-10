Herbstzeit genießen in Kärnten

Relaxtage im Hotel Moselebauer in Bad St. Leonhard

Bad St. Leonhard (OTS) - Die Tage werden kürzer und kühler, der Winter klopft schon an die Türe, aber noch zeigt der Herbst sich mit seiner Farbenpracht in den Wäldern. Es ist die Zeit der Stille, der inneren Einkehr und perfekt zum Relaxen für einige Tage zwischendurch. Die ideale Unterbringung für einen erholsamen Aufenthalt dazu gibt’s im 4*Wellnesshotel Moselebauer, in Bad St. Leonhard.

Vollkommene Urlaubstage

Die Becken- und Saunalandschaft im Hotel sorgt mit vielfältigen Massage- und Beautyprogrammen für Wohlbefinden und Entspannung. Genießen Sie nach dem Sauna- und Dampfbadbesuch oder nach dem Schwimmen in den wohltemperierten Pools die Ruheräume mit Ausblick in die Natur und die Kärntner Berge.

Aber auch für sportlich Aktive ist gesorgt. Die Moselebauer Erlebniswelt bietet Spaß und Action für die ganze Familie.

Nach dem persönlichen Entspannungstag zaubert das Restaurant-Team mit vielen regionalen Köstlichkeiten Geschmackserlebnisse und Gaumenfreuden auf höchstem Niveau und bietet auch aktuell die eine oder andere Ganslspezialität.

Gönnen Sie sich jetzt eine Auszeit beim Moselebauer in frischer, klarer Bergluft, mit Momenten der Entspannung und der Ruhe sowie mit Vorfreude auf den Winter und buchen Sie eines der verschiedenen Wochenendpackages im familiär geführten Hotel. Das freundliche und engagierte Team von rund 30 Leuten sorgt sich um das Wohl der Gäste, und dies wissen vor allem die vielen und langjährigen Stammgäste zu schätzen.

Infos und Buchungen: http://www.moselebauer.at/anfragen-buchen/buchung/. Packages buchbar mit vielen Inklusivleistungen ab EUR 190,--/Person.

Tel. +43435023330, Mailto: moselebauer @ moselbauer.at

Rückfragen & Kontakt:

Elisabeth Strobl

IMCG Holding GmbH

Sonnbergstraße 3

2380 Perchtoldsdorf

M: 06646211085

mailto: elisabeth.strobl @ imcg.at