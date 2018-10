Wirecard und Spendit digitalisieren Benefit-Kartenlösungen für Mitarbeiter in ganz Europa

Erweiterte Zusammenarbeit setzt auf den anhaltenden globalen Trend im Bereich Arbeitgeber-Angebote

Aschheim (München) (München) (ots) - Wirecard, der führende Innovationstreiber digitaler Finanztechnologie, und die Spendit AG, ein mehrfach prämiertes HR- und FinTech-Unternehmen, erweitern ihre langfristige Kooperation und entwickeln künftig gemeinsam Digitallösungen im Bereich der Mitarbeiter-Benefits für ganz Europa. Die SpenditCard, der digitale Gutschein für steuerfreie Sachbezüge, den Spendit als Preferred Partner von Mastercard schon seit 2014 erfolgreich anbietet, wird ab sofort durch Wirecard herausgegeben. Es ist das erste in Deutschland beheimatete und regulierte Kreditkartenprogramm, das bereits über 4.000 Unternehmen als Kunden gewonnen hat und schon bald um zusätzliche neue Funktionen und Länder erweitert wird.

Damit nutzt Wirecard sein globales Know-How im Bereich Mitarbeiter-Benefit-Lösungen. Etwa in den USA, wo Wirecard bereits seit Längerem Benefit-Produkte für große Unternehmen bereitstellt, zeigt sich: Millionen von Konsumenten nutzen die Vorteile der Lösung regelmäßig, mit einem Wachstum der herausgegebenen Karten von kumuliert durchschnittlich 75 Prozent pro Jahr. Gleichzeitig steigen die Ausgaben über Mitarbeiter-Benefit-Karten im Schnitt jährlich um rund 45 Prozent.

"Mit der SpenditCard setzen wir neue Maßstäbe bei der Digitalisierung von Benefit-Programmen", so Catharina Tiede, Head of Partner Management bei Wirecard. "Diese Partnerschaft gibt spannende Impulse zur Verwendung von Consumer Cards als Corporate Incentive. Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit der Spendit AG künftig europaweit Mitarbeiter-Programme zu digitalisieren."

"Wir sind stolz, dass unsere Kundenzahlen auf bereits über 4.000 und damit deutlich über Plan gewachsen sind. Mit einem starken Partner wie Wirecard freuen wir uns darauf, unser Kundenportfolio weiter auszubauen und neue europäische Märkte zu erschließen", erklärt Florian Gottschaller, Gründer und Vorstand der Spendit AG. Er fügt hinzu: "Für Spendit ist Wirecard als Marktführer der ideale strategische Partner, weil sie mit uns die Vision teilt, innovative Produkte für globale Arbeitgeber zu entwickeln und die Digitalisierung für Benefit-Produkte weiter voranzutreiben."

Die SpenditCard funktioniert wie ein weltweit gültiger Universal-Gutschein. Damit können Unternehmen ihren Mitarbeitern diverse steuerfreie Lohnzusatzleistungen als zeitgemäße Alternative zu Tank- und Geschenk-Gutscheinen auf einer Prepaid-Kreditkarte zur Verfügung stellen. Über dieses Guthaben können Mitarbeiter weltweit im Mastercard-Netzwerk frei verfügen. So bringt die SpenditCard, im Corporate Design und mit entsprechendem Unternehmenslogo gebrandet, die Wertschätzung des Arbeitgebers in den Alltag der Mitarbeiter und stellt ein positiv besetztes Employer-Branding-Element dar. Dem Arbeitgeber ermöglicht die Karte, Lohnkosten zu optimieren und den Verwaltungsaufwand deutlich zu reduzieren.

Das modulare System der SpenditCard macht es für Unternehmen möglich, ihr Benefit-Programm branchenspezifisch und individuell zu gestalten. Pro Jahr und Mitarbeiter sind netto 708 EUR steuerfrei und zusätzlich bis zu 11.000 EUR pauschalversteuert möglich.

Über Wirecard:

Wirecard (GER:WDI) ist eine der weltweit am schnellsten wachsenden digitalen Plattformen im Bereich Financial Commerce. Wir bieten sowohl Geschäftskunden als auch Verbrauchern ein ständig wachsendes Ökosystem an Echtzeit-Mehrwertdiensten rund um den innovativen digitalen Zahlungsverkehr durch einen integrierten B2B2C-Ansatz. Dieses Ökosystem konzentriert sich auf Lösungen aus den Bereichen Payment & Risk, Retail & Transaction Banking, Loyalty & Couponing, Data Analytics & Conversion Rate Enhancement in allen Vertriebskanälen (Online, Mobile, ePOS). Wirecard betreibt regulierte Finanzinstitute in mehreren Schlüsselmärkten und hält Lizenzen aus allen wichtigen Zahlungs- und Kartennetzwerken. Die Wirecard AG ist an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (DAX und TecDAX, ISIN DE0007472060). Besuchen Sie uns auf www.wirecard.de, folgen Sie uns auf Twitter @wirecard und auf Facebook @wirecardgroup.

Über die Spendit AG:

Die Visionäre Dr. Ralph Meyer und Florian Gottschaller haben die Spendit AG in 2014 in München gegründet und sich der digitalen Revolution von Mitarbeiter-Benefits verschrieben. Ein internationales Team unterstützt sie bei ihrer Mission: Kundenspezifische digitale Benefit-Lösungen für die Arbeitgeber zu entwickeln, die es mit der Digitalisierung ernst meinen und die besten Köpfe in ihrem Unternehmen behalten wollen. Über 4.000 Unternehmen in Deutschland und Österreich nutzen heute die smarten Produkte der Spendit AG: die SpenditCard®, der digitale Gutschein für lohnsteuerfreie Sachbezüge, und die Lunchit App®, die digitale Essensmarke. Weitere Informationen unter www.spendit.de

