ACell nimmt an internationaler Fachmesse MEDICA teil

Columbia, Maryland (ots/PRNewswire) - ACell, Inc. gibt heute seine Teilnahme an der MEDICA 2018 bekannt, der Weltleitmesse der Medizinbranche, die vom 12. - 15. November in Düsseldorf, Deutschland, stattfinden wird.

ACell nimmt im Rahmen des vom US Commercial Service im Handelsministerium der Vereinigten Staaten (Department of Commerce) geförderten USA CEO Center Program an der Medica teil, und wird im Rahmen des Programm in Halle 16 an Stand C04 ausstellen.

"ACell kommt seinem Ziel, sich als globale Kraft in den Bereichen Wundmanagement und komplexe Hernienreparation aufzustellen, rasch näher", erklärt Patrick McBrayer, President und CEO. "Wir brauchen Partner, die unsere Vision teilen, Unterstützung für komplexe Fälle in Wundversorgung und Chirurgie anzubieten, um unsere ehrgeizigen Pläne für das internationale Wachstum umzusetzen. Diese Partner werden wesentlich sein, um unsere einzigartige Technologie für Patienten weltweit bereitstellen zu können".

"ACell ist aktiv bestrebt, neue globale Beziehungen aufzubauen, um seine internationale Präsenz zu erweitern", sagt Nino Pionati, Vice President, International and Business Development. "Wir freuen uns sehr, auf der MEDICA vertreten zu sein und uns mit Distributoren zu treffen, die uns helfen können, unsere Präsenz auf der ganzen Welt weiter auszubauen".

Informationen zu ACell, Inc.

ACell, Inc. ist ein führendes Unternehmen für regenerative Medizin, das sich auf die Entwicklung, Herstellung und Vermarktung von Medizinprodukten für die Wundversorgung und die chirurgische Reparatur von Weichteilgewebe konzentriert. Das Unternehmen ist bestrebt, sich fest als Innovationsführer im Bereich regenerative Medizintechnik zu etablieren, der Ärzten und Patienten überlegene Heilungsoptionen bereitstellt. ACell ist ein privat geführtes Unternehmen mit Produktionsstätten in Columbia, MD und Lafayette, IN.

