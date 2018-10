Ball der Wiener Sängerknaben

Wien (OTS) -



Prachtvoller Rahmen für einen glanzvollen Ball. Am 29. März 2019

findet der „Ball der Wiener Sängerknaben“ zum ersten Mal im Palais

Coburg Residenz statt. 2019 steht Japan im Mittelpunkt dieses

festlichen Abends. Der Ball wird mit dem Gesang der Wiener

Sängerknaben eröffnet. Die Tanzschule Elmayer gestaltet die

feierliche Eröffnung. Mehrere Highlights mit Japan-Schwerpunkt und

ein exklusives Konzert von Vocaloid erwarten Sie während der

Ballnacht. Vor dem Ball können die Tanzkenntnisse in einem

Walzer-Crash-Kurs aufgefrischt werden.



Kartenvorverkauf – http://ball.wsk.at; telefonisch unter 01/ 347 80

80 oder an der Kassa des MuTh;



Einlass: 20:00 Uhr; Eröffnung: 21:00 Uhr



Kleidung:

Damen: bodenlanges Abendkleid oder japanische Tracht

Herren: Smoking, Frack



Datum: 29.3.2019



Ort:

Palais Coburg Residenz

Coburgbastei 4, 1010 Wien



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Katharina Schicht

für MuTh-Konzertsaal der Wiener Sängerknaben

k.schicht @ muth.at

0699 12 60 75 20