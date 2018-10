ORF eins im „Star Wars“-Fieber: Deutschsprachige Free-TV-Premiere für „Episode VII – Das Erwachen der Macht“ am 11. November

Dakapo von Episode I – III und „Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ ab 1. November

Wien (OTS) - „Star Wars“-Fieber in ORF eins! Bevor mit der spektakulären Fortführung der „Star Wars“-Reihe mehr als 30 Jahre nach „Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ und zehn Jahre nach der Prequel-Trilogie ein neues Kapitel der Sternensaga aufgeschlagen wird, stehen am Donnerstag, dem 1. November 2018, ab 15.40 Uhr „Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ und „Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ und am Sonntag, dem 4. November, um 15.45 Uhr „Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ auf dem Programm von ORF eins. Am Sonntag, dem 11. November, erzählt dann um 14.55 Uhr der Film „Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ aus dem Jahr 1982 die Vorgeschichte zum siebenten Teil. Der opulente und actionreiche Auftakt zur finalen Trilogie des „Star Wars“-Epos, „Episode VII – Das Erwachen der Macht“, steht am 11. November um 20.15 Uhr als deutschsprachige Free-TV-Premiere auf dem Programm von ORF eins. Regisseur J. J. Abrams hat die dritte „Star Wars“-Trilogie auf die Strecke gebracht und sich beim ersten Film ohne Beteiligung von George Lucas an der Handlung des allerersten Teils der Weltraumsaga von 1977 orientiert. Er findet dabei einen brillanten Weg, die alte Garde noch einmal erscheinen zu lassen und die neuen Helden – Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac und Adam Driver – einzuführen. Das spektakuläre Revival des Franchise knackte an den Kinokassen schneller als jeder andere Film die Eine-Milliarde-Dollar-Marke, ist bis heute der dritterfolgreichste Film der Filmgeschichte und wurde außerdem fünffach Oscar-nominiert.

Mehr zu den Inhalten:

„Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung“ am 1. November um 15.40 Uhr

Geldgierige Mitglieder der Handelsföderation haben den friedlichen Planeten Naboo besetzt. Eine Kooperation mit den Invasoren kommt für die junge Herrscherin Amidala (Natalie Portman) nicht infrage. Im Jedi-Ritter Qui-Gon Jinn (Liam Neeson) und dessen Adepten Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) findet sie tapfere Mitstreiter und sie machen sich gemeinsam auf den Weg, um beim Senat der Föderation gegen die Besetzung zu protestieren. Das Raumschiff wird jedoch bei der Flucht beschädigt, und das Trio muss auf Tatooine notlanden. Dort lernen sie den neunjährigen Sklaven Anakin (Jake Lloyd) kennen, in dem Qui-Gon einen würdigen Jedi-Kandidaten erkennt. Er bietet dem Buben eine Ausbildung an. Prinzessin Amidala hat indes keinen Erfolg bei dem Versuch, den Senat gegen die Handelsföderation zu mobilisieren.

„Star Wars: Episode II – Angriff der Klonkrieger“ am 1. November um 17.45 Uhr

Der junge Jedi-Schüler Anakin Skywalker (Hayden Christensen) beginnt sich allmählich zu einem erwachsenen und ernstzunehmenden Jedi-Ritter zu entwickeln, der unter der Führung von Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) steht. Jedoch hat er auch seine Schwächen – diese bestehen aus Arroganz, seiner wissentlich nicht vorhandenen grenzenlosen Macht, und der ihm verbotenen Liebe zu Königin Amidala (Natalie Portman). Auf diese werden kurz vor wichtigen Entscheidungen im Senat der Republik mehrere Attentate verübt, die jedoch vereitelt werden können. Daraufhin teilen sich Anakin und Obi-Wan auf: Während Anakin auf Amidala aufpasst, verfolgt Kenobi den Attentäter Jango Fett (Temuera Morrison). Er kommt einer künstlich erschaffenen Klon-Armee auf die Spur, welche aufgrund eines mysteriösen Auftrags erzeugt wurden. Kenobi findet in dem ehemaligen Jedi Count Dooku (Christopher Lee) einen neuen Gegner für die Hüter der Macht.

„Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith“ am 4. November um 15.45 Uhr

Die Galaktische Republik wird durch das Misstrauen zwischen dem Jedi-Rat und Kanzler Palpatine (Ian McDiarmid) gespalten. Der junge, talentierte und machthungrige Jedi Anakin Skywalker (Hayden Christensen) ist hin- und hergerissen, weil er nicht weiß, wem er sein Vertrauen schenken kann. Auf Druck des Kanzlers wird er in den Rat gerufen, dort verweigern ihm die Ritter jedoch die Ehren eines Jedi-Meisters. Außer sich vor Wut, zieht es den jungen Jedi immer stärker auf die dunkle Seite der Macht.

„Star Wars: Episode VI – Die Rückkehr der Jedi-Ritter“ am 11. November um 14.55 Uhr

Luke (Mark Hamill) hat seine Ausbildung zum Jedi-Ritter beendet und kann gemeinsam mit Leia (Carrie Fisher) und Lando Calrissian (Billy Dee Williams) Han Solo (Harrison Ford) befreien. Als sie jedoch auf den Rebellenstützpunkt zurückkehren, erfahren sie, dass der Imperator einen neuen Todesstern bauen lässt. Nur vor der Fertigstellung ist die Zerstörung dieser Waffe möglich. Während die Rebellenstreitmacht angreift, muss sich Luke Skywalker den Dunklen Mächten stellen.

„Star Wars: Episode VII – Das Erwachen der Macht“ am 11. November um 20.15 Uhr

Drei Jahrzehnte nach dem Sieg der Rebellen versucht das galaktische Imperium wieder die Macht zu übernehmen. Der sinistre Kylo Ren (Adam Driver) eifert dem berüchtigten Darth Vader nach und terrorisiert mit Snoke (Andy Serkis), dem Anführer der Ersten Ordnung, die Galaxie. Als Generalin der Neuen Republik beauftragt Leia Organa (Carrie Fisher) den Piloten Poe (Oscar Isaac), ihren verschollenen Bruder Luke Skywalker (Mark Hamill) zu finden. Indes lernt die rebellische Waise Rey (Daisy Ridley) auf dem Wüstenplanten den abtrünnigen Stormtrooper Finn (John Boyega) kennen. Gemeinsam mit dem kleinen Droiden BB-8, der den Aufenthaltsort des letzten Jedi-Ritters kennt, dem alten Haudegen Han Solo (Harrison Ford) und Chewbacca schließen sie sich der abenteuerlichen Suche nach dem verschwundenen Jedi-Ritter an.

