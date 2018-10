Angelika Niedetzkys kleiner Staatsbesuch bei den Griechen

Zweite Ausgabe der humorvollen ORF-eins-Reisereportage am 2. November

Wien (OTS) - Wenn Angelika Niedetzky durch die Straßen von Thessaloniki schlendert, dann fühlt sie sich zu Hause. Also wirklich zu Hause – und das mit gutem Grund. Sie ist schließlich dort aufgewachsen. Ihre Eltern haben an der Deutschen Schule in Thessaloniki unterrichtet. Angelika ist dort in den Kindergarten und in die Volksschule gegangen. Plesching bei Linz kam erst danach! Sie ist eine Griechin, gefangen im Körper einer Pleschingerin. In der zweiten Ausgabe von „Der kleine Staatsbesuch“ nimmt Angelika Niedetzky am Freitag, dem 2. November 2018, um 20.15 Uhr in ORF eins das Publikum mit zu den Plätzen ihrer Kindheit. In „Niedetzky bei den Griechen“ trifft die Kabarettistin ihre Kindergartenpädagogin und erkundet mit ihr die Tücken der griechischen Sprache. Angelika zeigt ihre Lieblingsorte, einsame Strände auf einer Insel, von der die wenigsten je gehört haben, und erkundet, warum ausgerechnet im kleinen Ort Kriopigi die Österreicherinnen die Männerwelt erobert haben.

Eine der skurrilsten Begegnungen ist jene mit Angelikas Freundin Daphne. Die Malerin lebt einsam in einem kleinen Ort in den Bergen, in dem außer ihr nur vier andere Menschen leben. Das Besondere: Alle vier sind miteinander verfeindet und pflegen diese Abneigung ausgiebig. Außerdem hat Angelika Niedetzky eine ganz besondere Vorliebe für Ziegen entwickelt. So viel vorweg: Die Zuschauer/innen werden Ziegen nie mehr so sehen können wie zuvor. Das gilt übrigens dann auch für die nächste Autofahrt – vorausgesetzt man übersteht den griechischen Fahrkurs.

Griechenland ist aber mehr als Sonne, Strand, Tsatsiki und Ouzo. Griechenland ist natürlich auch die Krise. Wie lebt es sich jetzt mit und nach der Krise? Angelika trifft Freunde, die erzählen, wie sie sich mit teilweise fünf Jobs über Wasser halten konnten. Aber wie immer ist eine Krise auch eine Chance. Schließlich hat sie eine – für Griechenland – neue Kunstform etabliert. Stand-up-Comedians waren vor der Krise schlicht nicht existent. Mittlerweile schießen die Stand-up-Clubs wie Schwammerln aus dem krisengebeutelten Boden. Beim Besuch eines Clubs versucht Angelika das Publikum auf Griechisch mit einem Auszug aus ihrem Programm zu unterhalten. Ein Wagnis, das man gesehen haben sollte.

Die weiteren Ausgaben von „Der kleine Staatsbesuch“

9.11.: Seberg bei den Spaniern

16.11.: Scheitz bei den Italienern

23.11.: Seidl bei den Finnen

7.12.: Vitásek bei den Franzosen

