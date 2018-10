Bestattung Wien: Konfigurieren Sie eine Trauerfeier online

Neuer Bestattungskonfigurator der Bestattung Wien unter www.bestattungwien.at

Die große Herausforderung bei der Erstellung des neuen Konfigurators war die große Anzahl an verschiedenen Produkten und deren Kombinationen, die bei einer Trauerfeier möglich sind. Wir bemerkten eine immer größere Individualisierung bei Trauerfeiern und bauen deshalb unser Angebot immer weiter aus. Im Bestattungskonfigurator haben wir eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen abgebildet und wir sind sehr stolz, dass unsere Kundinnen und Kunden nun eine bequeme Möglichkeit haben, sich von Zu Hause aus die gewünschte Trauerfeier konfigurieren zu können Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien

Mit dem Bestattungskonfigurator stellen wir nicht nur Innovation und Kundenfreundlichkeit unter Beweis, sondern gewährleisten auch maximale Preistransparenz. Es ist nunmehr jederzeit nachvollziehbar, dass die Preise unserer Produkte und Dienstleistungen jedem Vergleich standhalten und nicht verschleiert dargestellt werden Markus Pinter, Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe Wien

Wien (OTS) - Die Bestattung Wien ist Vorreiter in der Bestatterbranche und immer nahe am Puls der Zeit, was die Wünsche der Kundinnen und Kunden betrifft. Um nun auch unkompliziert und rasch seine eigene Beerdigung planen zu können oder für liebe Verwandte im Anlassfall ein „Wunschpackage“ zusammenstellen zu können, bietet die Bestattung Wien nun den Bestattungskonfigurator als neues Service an.

Es ist auch bisher schon möglich, sein Wunschbegräbnis bei der Bestattung Wien zu Lebzeiten zu bestellen um dann im Fall der Fälle seine letzte Reise bereits gebucht und bezahlt zu haben. Der Aufwand für die Angehörigen wird dadurch vermindert und alle Wünsche der Verstorbenen bzw. des Verstorbenen werden erfüllt.

Mit dem neuen Bestattungskonfigurator kann man nun bequem von zu Hause aus eine Wunschbestattung planen. Man kann sich nach Belieben den passenden Sarg aussuchen, den Blumenschmuck und vieles mehr und erhält auch sofort eine Preisbandbreite (die Kosten der Abholung hängen natürlich vom Sterbeort ab) der gewünschten Trauerfeier auf Knopfdruck.

„ Die große Herausforderung bei der Erstellung des neuen Konfigurators war die große Anzahl an verschiedenen Produkten und deren Kombinationen, die bei einer Trauerfeier möglich sind. Wir bemerkten eine immer größere Individualisierung bei Trauerfeiern und bauen deshalb unser Angebot immer weiter aus. Im Bestattungskonfigurator haben wir eine breite Palette an Produkten und Dienstleistungen abgebildet und wir sind sehr stolz, dass unsere Kundinnen und Kunden nun eine bequeme Möglichkeit haben, sich von Zu Hause aus die gewünschte Trauerfeier konfigurieren zu können “, so Jürgen Sild, Geschäftsführer der Bestattung Wien.

In fünf Schritten zur individuellen Bestattung

Der Konfigurator führt die Kundinnen und Kunden durch einen intuitiven Onlineprozess und geht auf die Vorstellungen und Wünsche ein. So hat man die Möglichkeit, zwischen Packages – u.a. „Traditionell“ oder „Naturnahe“ - zu wählen und, wenn gewünscht, auch online einen Beratungstermin in einer Kundenservicestelle der Bestattung Wien zu vereinbaren.

„ Mit dem Bestattungskonfigurator stellen wir nicht nur Innovation und Kundenfreundlichkeit unter Beweis, sondern gewährleisten auch maximale Preistransparenz. Es ist nunmehr jederzeit nachvollziehbar, dass die Preise unserer Produkte und Dienstleistungen jedem Vergleich standhalten und nicht verschleiert dargestellt werden “, freut sich Markus Pinter, Geschäftsführer der Bestattung und Friedhöfe Wien.

Der neue Bestattungskonfigurator ist ab 1. November auf der Homepage der Bestattung Wien unter www.bestattungwien.at abrufbar.

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Nina Lämmermayer

Bestattung Wien GmbH

Simmeringer Hauptstraße 339

1110 Wien

Tel: +43 (1) 760 70 – 28032

E-Mail: nina.laemmermayer @ bfwien.at