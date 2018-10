Termin-Aviso: Einladung zur traditionellen Allerheiligen Pressekonferenz der Bestattung Wien

Bestattung 3.0 - Präsentation des neuen Bestattungskonfigurators

Wien (OTS) - Die Bestattung Wien ist Vorreiter in der Bestatterbranche und immer nah am Puls der Zeit, was die Wünsche der Kundinnen und Kunden betrifft. Die neueste Innovation ist der Bestattungskonfigurator, der es ermöglicht, eine Bestattung individuell zu konfigurieren – ganz bequem von zu Hause aus über die Homepage der Bestattung Wien.

Wir laden alle Vertreterinnen und Vertreter sehr herzlich zu unserer traditionellen Allerheiligen-Pressekonferenz und zur Präsentation des neuen Bestattungskonfigurators ein.

Zeit: Dienstag, 30. Oktober 2018, Beginn 9:30

Ort: Unternehmenszentrale der Bestattung Wien, Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien.

Um Anmeldung wird gebeten unter: kommunikation@bfwien.at



Rückfragen & Kontakt:

Mag. Nina Lämmermayer

Bestattung Wien GmbH

Simmeringer Hauptstraße 339, 1110 Wien

Tel: +43 1 760 70 – 28032

E-Mail: nina.laemmermayer @ bfwien.at