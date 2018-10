Suntastic.Solar streift im Oktober erstmals die 3 Megawatt-Peak-Grenze

Photovoltaik wird in Österreich in den nächsten Jahren einen immensen Aufschwung erleben Ing. Markus König, CEO von Suntastic.Solar

Bisamberg bei Wien (OTS) - Österreichs größte Vertriebskooperation von PV-Spezialisten, Suntastic.Solar, liegt weiterhin auf Wachstumskurs. Für Oktober 2018 erwartet das Unternehmen erstmals ein Überschreiten der 3 Megawatt-Peak-Grenze bei den pro Monat ausgelieferten Photovoltaik-Anlagen.

Diese erfreuliche Geschäftsentwicklung führt Markus König, CEO von Suntastic.Solar, vor allem auf die erstklassige Zusammenarbeit mit seinen Partnern zurück: „Die Summe der von uns angebotenen Dienstleistungen hilft unseren Kunden, Photovoltaik erfolgreicher zu verkaufen. Zudem haben wir die Produktpalette gestrafft. Das hat unseren Zusammenhalt mit der Industrie gestärkt und sorgt gleichzeitig für eine schnellere Lagerdrehung.“

Bis Mitte Dezember rechnet Suntastic.Solar mit einer weiterhin starken Auftragslage. Parallel dazu bereitet das Unternehmen bereits den Boden, um gemeinsam mit den Partnerbetrieben fulminant ins Jahr 2019 zu starten: „ Photovoltaik wird in Österreich in den nächsten Jahren einen immensen Aufschwung erleben , was man auch am Konzept(1) des Bundesverband Photovoltaic Austria sehen kann“, zeigt sich König überzeugt und ergänzt: „Wir müssen uns schon heute wappnen, um dieses ertragreiche Geschäft auch abwickeln zu können.“ In eigens eingerichteten Arbeitsgruppen werden dafür derzeit richtungsweisende Unterstützungsmaßnahmen für die Partner vorbereitet.

Die Vertriebskooperation ist weiterhin auf der Suche nach Partnerbetrieben, um ihr Netzwerk österreichweit flächendeckend auszubauen. Interessierte Elektroinstallationsbetriebe können sich unter www.suntastic.solar/partner-werden über die Details informieren.

(1) Siehe dazu https://www.pvaustria.at/konzept/

