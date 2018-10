Bauarbeiten im Gemeindegebiet von Ringelsdorf-Niederabsdorf abgeschlossen

Brücke über Zaya saniert und Fahrbahn der Landesstraße B 49 erneuert

St. Pölten (OTS/NLK) - Die B 49 Bernstein Straße quert nördlich der Kreuzung mit der Landesstraße L 3144 die Zaya mit einem 16 Meter langen Stahlbetonplattenbalkentragwerk. Bauteile der im Jahre 1953 errichteten Brücke (Randbalken, Fahrbahnbelag, Abdichtungs- und Entwässerungssystem sowie Geländer) wiesen erhebliche Schäden auf und wurden entfernt. Auch Zeit- und Witterungsschäden am Brückentragwerk, Widerlager und Flügel kamen zum Vorschein, welche durch die notwendigen Instandsetzungsarbeiten saniert wurden. Das instandgesetzte Brückenobjekt ist nun direkt auf dem Betontragwerk befahrbar. Zur Erhöhung der Verkehrssicherheit wurde ein Fahrzeugrückhaltesystem (Leitschienen) montiert. Die Arbeiten am Brückenobjekt führte die Firma Strabag AG aus Rastenfeld in einer Bauzeit von rund zwei Monaten unter einer Totalsperre der B 49 durch.

Die Fahrbahn der Landesstraße B 49 entsprach auf Grund des Alters der Straßenkonstruktion und der vorhandenen Schäden in diesem Bereich nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Um Synergieeffekte zu nutzen, hat sich das Land Niederösterreich (NÖ Straßendienst) entschlossen, im Zuge der Totalsperre die Landesstraße B 49 auf einer Länge von rund 1,1 Kilometern zu erneuern. Dabei wurde die Asphaltschicht der B 49 teilweise abgefräst und von der Marktgemeinde Ringelsdorf-Niederabsdorf für die Ertüchtigung ihres Güterwegenetzes verwendet. Nach der Zementstabilisierung erfolgten die Herstellung des bituminösen Oberbaues an der B 49 und der Auftrag eines neuen Straßenbelages. Die Fahrbahn der Landesstraße B 49 wurde entsprechend dem heutigen Verkehrsstandard in einer Breite von 7,5 Metern ausgeführt. Weiters wurde der Kreuzungsbereich mit der Landesstraße L 3144 mitsaniert. Hierbei wurde die L 3144 auf einer Länge von rund 200 Metern saniert und an das neue Niveau der B 49 angepasst. Die Arbeiten für die Fahrbahnerneuerung führten u. a. KAB Straßensanierung und Pittel+Brausewetter in einer Bauzeit von rund zwei Monaten durch. Abschließend passte die Straßenmeisterei Zistersdorf das Bankett dem Neubestand wieder an. Die Gesamtbaukosten belaufen sich auf rund 700.000 Euro (Brückenbau 230.000 Euro, Straßenbau 470.000 Euro) und werden zur Gänze von Land Niederösterreich getragen.

