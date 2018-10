Es wird kalt, schützen Sie sich vor steigenden Energiepreisen!

Über 100.000 Kunden in drei Jahren für easy green energy, der beste Energieanbieter Österreichs!

Wien (OTS) - „Einfach. Fair. Flexibel - das sind die Eckpfeiler unserer erfolgreichen Strom- und Gas- Produkte.“ erklärt Geschäftsführer Piquet-Gauthier den stetig andauernden Erfolg des aufstrebenden Unternehmens. Marion Paschinger, Geschäftsführerin und E-Commerce Expertin, fügt hinzu: „Das Erfolgskonzept der easybank wurde vor drei Jahren auf das Angebot von Strom- und Gasprodukten übertragen. Wir bieten umweltfreundliche Energie zu dauerhaft attraktiven Preisen, ohne Bindung für den Konsumenten einfach online an.“ Dieses Konzept hat dazu geführt, das bereits in kürzester Zeit mehr als 100.000 Kunden auf easy green energy, als transparenten und soliden Energieanbieter, vertrauen.

Unterstützt wird diese Erfolgsgeschichte mit der Bestätigung zahlreicher Auszeichnungen und Erfolge. easy green energy behauptete sich im Oktober 2018 bei der Verbraucherstudie des ÖGVS als Gesamtsieger unter allen Gasanbietern, sowie bereits 2017 für die Kategorie Strom. Zusätzlich schaftte es easy green energy Anfang 2018 sich bei der VKI-Aktion als Gewinner zum zweiten Mal durchzusetzen.

Energiepreisprognose: Ausgerechnet jetzt – mit Beginn der Heizsaison – ziehen die Strom und Gaspreise stetig an. So ist seit Jahresbeginn am primär Energiemarkt der Gaspreis um 45% und der Strompreis sogar um mehr als 65% gestiegen. In letzter Zeit waren die Preisschwankungen sehr hoch, und „längerfristig befindet sich der Strom-und Gaspreis in einem Aufwärtstrend“, prognostiziert Piquet-Gauthier. Somit kann es sich lohnen, jetzt einen Tarif mit langfristiger Preisgarantie zu wählen.

Trotz der aktuellen Marktsituation schafft es easy green energy weiterhin seinem Credo „Einfach. Fair. Flexibel“ treu zu bleiben und weiterhin sein Angebot transparent und langfristig günstig im Markt anzubieten.

