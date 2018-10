Drozda: Kocherscheidt-Bild wird am Mittwoch dieser Woche ans Belvedere retourniert

Belvedere bestätigt rechtmäßigen Standortwechsel vom Bundeskanzleramt in Parlamentsklub – Rückstellung des Bildes bereits in die Wege geleitet

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesgeschäftsführer, SPÖ-Kultursprecher Thomas Drozda hat heute, Montag, darüber informiert, dass die Rückstellung des vom Belvedere entliehenen Bildes „Im Raum drinnen II“ von Kurt Kocherscheidt bereits in die Wege geleitet wurde. „Das Bild wird am Mittwoch dieser Woche ans Belvedere retourniert, der dafür nötige Prozess ist bereits im Laufen“, sagte Drozda. „Mir ist es außerdem wichtig festzuhalten, dass das Belvedere heute den rechtmäßigen Standortwechsel des Bildes vom Bundeskanzleramt in die Räumlichkeiten des Parlamentsklubs ausdrücklich bestätigt hat und dass dieser Wechsel auch schriftlich vereinbart wurde“, betonte Drozda. „Nach meiner Bestellung zum Bundesgeschäftsführer musste mein Büro im Parlament sehr kurzfristig geräumt und ebenso kurzfristig der Umzug in die Löwelstraße organisiert werden. Dass das Bild im Zuge dieses sehr rasch erfolgten Umzugs transportiert wurde, war ein Fehler, den ich bedauere“, betonte Drozda gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/sc

