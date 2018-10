AutoBank AG verkauft schrittweise 50,1 Prozent der Anteile an der HLA Fleet Services GmbH

Wien/München/Paris (OTS) - Die AutoBank AG, konzern- und markenunabhängige Bank mit Fokus auf die KFZ- und Autohändlerfinanzierung, verkauft 50,1 Prozent Ihrer Anteile an der HLA Fleet Services GmbH an die französische ERCG SAS, die unter der Marke TraXall France als unabhängiger Spezialist für Fleet Management Dienstleistungen tätig ist.

Die Transaktion erfolgt schrittweise. Im ersten Schritt wurden im Oktober 2018 35,9 Prozent abgegeben. Der zweite Schritt wird vereinbarungsgemäß innerhalb der nächsten 24 Monate erfolgen. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Gerhard Dangel, Vorstand der AutoBank AG: „Diese Transaktion ist der richtige Schritt zur richtigen Zeit. Für unsere Unternehmensstrategie ergeben sich durch das Fortbestehen unserer Beteiligung an der HLA Fleet Services GmbH keine Änderungen.“

Zwischen der HLA Fleet Services GmbH und der internationalen Fleet Management Organisation TraXall International besteht bereits seit letztem Jahr eine Kooperation in Form einer exklusiven Partnerschaft für Deutschland und Österreich. Deshalb tritt das Unternehmen seit Anfang des Jahres als TraXall Germany bzw. TraXall Austria am Markt auf.

Gerhard Fischer, Vorstand der AutoBank AG: „Aufgrund der engen Zusammenarbeit der HLA Fleet Services GmbH mit den anderen TraXall Partnern kennen wir einander sehr gut. Die Partnerschaft mit der französischen TraXall Gesellschaft macht Sinn, gemeinsam wollen wir im Segment Fuhrparkmanagement am europäischen Markt wachsen und erfolgreich sein.“

Die ERCG SAS (TraXall France) mit Sitz in Montigny-le-Bretonneux bei Paris ist bereits Gesellschafter von TraXall Belgium und TraXall Spain.

Matthias Rotzek, Geschäftsführer der HLA Fleet Services GmbH/Managing Director TraXall Germany: „Wir freuen uns sehr über die Beteiligung unseres französischen TraXall Partners, durch die wir Synergien im Vertrieb und bei der Digitalisierung erwarten. Unsere Kunden können sich weiterhin auf die gewohnte Servicequalität verlassen und gleichzeitig auf eine erhöhte Leistungsfähigkeit zählen.“

Über TraXall Germany powered by HLA Fleet Services GmbH

TraXall Germany ist der neue Auftritt der HLA Fleet Services GmbH in Deutschland. Das Unternehmen wurde im Dezember 2013 gegründet und betreut inzwischen über 12.000 Flottenfahrzeuge.

Als unabhängiger Anbieter ist TraXall Germany auf Fuhrparkmanagement- und Serviceleistungen für PKW und Nutzfahrzeuge spezialisiert. Im Fokus steht dabei neben der Konsolidierung von heterogenen Fuhrparkstrukturen die Optimierung von fuhrparkrelevanten Prozessen und Kosten. Die Leistungen sind modular aufgebaut und können kundenindividuell bedarfsgerecht zusammengestellt werden.

TraXall Germany ist Mitglied von TraXall International, einer internationalen Organisation von unabhängigen Fleet Management Dienstleistern, die zu den „Best in Class“ Anbietern in Ihren jeweiligen Märkten gehören. TraXall International betreut aktuell 170.000 Fahrzeuge in 18 Ländern.

Über die AutoBank

Die AutoBank AG mit Sitz in Wien ist eine der führenden Banken in Österreich für Finanzierungsfragen rund um das Auto. Autohandelsunternehmen in Österreich und Deutschland können bei der AutoBank AG ihre Lagerbestände an Neu- und Gebrauchtwagen sowie ihre Vorführwagen finanzieren. Gleichzeitig bietet die AutoBank AG für die Endkunden von Autohandelsunternehmen entsprechende Kfz-Leasing- und -Finanzierungslösungen an. Für Anleger, die attraktive Konditionen suchen, bietet die AutoBank AG Anlagemöglichkeiten mit Tages- und Festgeld.

Derzeit arbeitet die AutoBank AG mit rund 600 Autohandelsunternehmen zusammen und verfügt über 14.000 Leasing- und Finanzierungskunden. Rund 41.200 Anleger in Deutschland und Österreich vertrauen der AutoBank AG derzeit ihr Tages- und Festgeld an. Die AutoBank AG verfügt über eine Bilanzsumme von rund 385 Mio. Euro per Ende 2017.

Rückfragen & Kontakt:

AutoBank AG

Natalie Oesterreicher

Marketingleiterin

+43 (1) 60 190-532

natalie.oesterreicher @ autobank.at