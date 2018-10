„DIE.NACHT“: „Willkommen Österreich“ mit Simon Schwarz und Katrin Bauerfeind am 30. Oktober

Und: „DIE.NACHT – PopUp“ mit „DAVE“

Wien (OTS) - Schauspieler und Produzent Simon Schwarz kommt ins „Willkommen Österreich“-Studio und stellt in einer neuen Ausgabe am Dienstag, dem 30. Oktober 2018, um 21.55 Uhr in ORF eins seine Filmprojekte vor. Katrin Bauerfeind hat „Geschichten aus der Herzregion“ und ein Stand-up-Programm mit dem Titel „Liebe: Die Tour zum Gefühl“ verfasst. Die deutsche Journalistin, Moderatorin und Autorin ist ebenso wie die Band Schmieds Puls diesmal zu Gast bei Stermann und Grissemann. Gleich danach macht sich „DAVE“ in „DIE.NACHT – PopUp“ ein weiteres Mal auf die Suche nach „Fame“, aber das Ultimatum seiner Mutter macht ihm zu Schaffen.

„Willkommen Österreich mit Stermann & Grissemann“ um 21.55 Uhr

Sein Gesicht ist aus deutschsprachigen Filmen nicht mehr wegzudenken. Simon Schwarz spielte den Berti in den Brenner-Filmen. Er war der Mann von Walli in der ORF-Erfolgsserie „Vorstadtweiber“ und spielt eine der Hauptrollen in den Verfilmungen von Rita Falks Bestsellerreihe mit u. a. „Schweinskopf al dente“ oder „Grießnockerlaffäre“. Jetzt hat sich der Österreicher zum ersten Mal als Produzent versucht. Der Film „Zerschlag mein Herz“ über eine slowakische Roma-Familie in Wien läuft aktuell in den Kinos. Für die vom ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommens kofinanzierten Komödie „Womit haben wir das verdient?“ stand Simon Schwarz zuletzt vor der Kamera. Die Produktion kommt Ende November in die Kinos.

Wenn Katrin Bauerfeind auf der Bildfläche erscheint, ist gute Unterhaltung garantiert. Die deutsche Journalistin, Moderatorin und Autorin besticht durch Schlagfertigkeit, Intelligenz und eine Riesenportion Humor. Sie war das Gesicht des ersten deutschen Internetfernsehens „Ehrensenf“ und schaffte von dort den Weg direkt in die Harald-Schmidt-Show. Inzwischen gibt es zahlreiche Fernsehformate, die das Prädikat „Bauerfeind“ im Titel tragen. Außerdem hat die studierte Technikjournalistin den Besteller „Mir fehlt ein Tag zwischen Sonntag und Montag“ geschrieben. Ihr aktuelles Buch heißt „Alles kann, Liebe muss – Geschichten aus der Herzregion“, dazu präsentiert sie auch gleich ihr erstes Stand-up-Programm „Liebe:

Die Tour zum Gefühl“.

Dem Thema Liebe kann auch die österreichische Band Schmieds Puls etwas abgewinnen. „Manic Acid Love“ heißt das neue Album. In „Willkommen Österreich“ präsentieren Mira Lu Kovacs und Band den Song „Superior (Fuck You)“.

DIE.NACHT – PopUp: DAVE“ um 22.55 Uhr

Nach einer durchzechten Partynacht macht sich Dave auf den Weg zu seinem Auftritt bei den „U-Bahn Stars“. Mit dem dort gescheffelten Geld will er groß im CBD-Business einsteigen. Klingt nach einem guten Plan, wäre da nicht das Ultimatum der Mutter.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at