Struktiv: Red Dot Design Award für Messestand der Jungen Wilden Winzer

Engelmannsbrunn - NÖ / Berlin (OTS) - Struktiv – Büro für Gestaltung holt den Red Dot Design Award nach Österreich. Ausgezeichnet wurde die unkonventionelle, erfrischende Gestaltung des Messestandes für den Verein „Junge Wilde Winzer“. Letzten Freitag wurde die Auszeichnung für hervorragendes Kommunikationsdesign an die Gestalter Dieter und Susanne Fritz, die in einer alte Mühle in einem 300-Einwohner-Ort einen Raum für Kommunikation geschaffen haben, in Berlin überreicht.

„Genauso vielfältig wie die Weine der Vereinigung der Jungen Wilden Winzer, so bunt, erfrischend und überraschend ist auch der Messestand“, erklärt Dieter Fritz, Designer und Geschäftsführer von Struktiv. Für die Illustrationen an den Messewänden wurde Gestalter Daniel Ebert beauftragt. Seine Zeichnungen zeigen verschiedene Lebenswelten, in denen sich Fabelwesen tummeln – wie etwa im Weingarten, im urbanen Raum, im Park oder im Schwimmbad. Neben den kleinen Weinwesen und vielen liebevollen Details sind auch die Firmenlogos der Mitglieder der Jungen Wilden Winzer in den Szenarien auf den Messewänden versteckt. „Die freche, humorvolle Gestaltung des Stands weckt Neugier und lädt dazu ein einzutreten und einen genauen Blick auf die österreichischen Qualitätsweingüter zu werfen“, so Dieter Fritz. Auf der „ProWein“, der weltgrößten Weinfachmesse, überzeugte das Design Fachpublikum und Weinliebhaber.

Designschmiede in einer alten Mühle in 300-Einwohner-Ort

Struktiv zeigt, dass herausragende Kreativität im ländlichen Raum bestens gedeiht. Die Wahl der alten „Amashaufer-Mühle“ im Herzen des 300-Einwohner-Orts Engelmannsbrunn in Niederösterreich als Firmensitz zeugt von der unkonventionellen und offenen Arbeitsweise des dreiköpfigen Teams. „Die Mühle war früher schon nicht nur Produktionsstätte, sondern auch Zentrum lokaler Kommunikation. In diesem Architekturjuwel leben wir nun eine neue Form der Kommunikation“, so Dieter Fritz. Dass die Mühle als Raum der Begegnung verstanden wird, wird etwa deutlich, wenn Winzer aus der Region am Nachhauseweg von der Weinlese für eine spontane Projektbesprechung noch einen Stopp bei den Designern einlegen. „Dann parkt vor unserem Büro ab und zu auch mal ein Traktor“, erzählen die Gestalter. Neben visuellen Auftritten für Kunden aus Weinbau und Kulinarik betreut das Team von Struktiv auch eine breite Palette von Unternehmen aus Handwerk, Architektur, Gesundheit, Tourismus, Technik und Gewerbe.



Über Struktiv

Struktiv – Büro für Gestaltung mit Sitz in Engelmannsbrunn in Niederösterreich betreut seit 2005 Kunden aus verschiedenen Sparten – von Weinbaubetrieben über Banken und Versicherungen, von Bildungseinrichtungen bis hin zu Handwerksbetrieben. Das dreiköpfige Team bestehend aus Dieter und Susanne Fritz und Stefanie Zottl wurde unter anderem bereits mit dem Joseph Binder Award und mehrfach mit dem European Design Award ausgezeichnet sowie für den Designpreis der Bundesrepublik Deutschland und den ADC Europe Award nominiert. Für ihre Projekte greifen sie bei Bedarf auf ein starkes Netzwerk aus Illustratoren, Textern, Fotografen und anderen Kreativen zurück.

