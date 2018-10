November-Programm im Kino im Kesselhaus in Krems

Schwerpunkt zum österreichischen Film, Live-Acts und mehr

St. Pölten (OTS/NLK) - Einen Schwerpunkt zum österreichischen Film, Live-Acts und Gespräche, Literatur und Film, Kabarett und Comedy sowie Adventliches mit Kinderpuppentheater und Weihnachtskino etc. umfasst das November-Programm im Kino im Kesselhaus am Campus Krems:

Auf dem Spielplan steht dabei u. a. Ruth Beckermanns für den Auslands-Oscar nominiertes Lehrstück „Waldheims Walzer“ (ab 4. November), ebenfalls in die Dokumentarfilmkategorie fällt „No Man’s Land“ über eine Freeride-Expedition in die Antarktis (ab 14. November). In das Jahr 1937 entführt Nikolaus Leytners Verfilmung von Robert Seethalers gleichnamigem Bestseller „Der Trafikant“ (ab 9. November), mit der Liebe und dem Leben in der Fremde beschäftigt sich auch Nina Kusturicas neuer Film „Ciao Chérie“ (ab 8. November). Bereits ab 1. November zu sehen ist das mit dem Max-Ophüls-Preis ausgezeichnete Polizeidrama „Cops“ von Regisseur Stefan A. Lukacs.

Die beiden letztgenannten Filme laufen auch in der Reihe „Im Gespräch“: Am 2. November sind dabei Stefan A. Lukacs und Mitglieder der „Cops“-Filmcrew zu Gast im Kino, am 8. November spricht Nina Kusturica über ihren neuen Spielfilm. Für 10. November hat zudem Severin Endelweber im Anschluss an den Film „Whiplash“ Leonhard Schmidinger, den Solopauker des Bruckner Orchesters Linz, zum Gespräch geladen. Der Film „Das grüne Gold“ und die anschließende Podiumsdiskussion wiederum beleuchten am 29. November die Zerstörung der lokalen Landwirtschaft Äthiopiens durch ausländische Investoren.

Die „Europäischen Literaturtage“, die vom 22. bis 25. November in Krems und Spitz stattfinden, laden am 23. November – ganz im Zeichen ihres Jahresthemas „Literatur und Film“ zu einem Nachmittag mit Filmausschnitten und Gesprächen mit internationalen Drehbuchautorinnen wie Ildiko Enyedi (Budapest), Jasmila Zbanić (Sarajevo), Olivia Hetreed (London) und Kathrin Resetarits (Wien). Bereits im Vorfeld der „Europäischen Literaturtage“ werden mit „Die Habenichtse“ (ab 15. November), „Körper und Seele“ (am 16. November), „Love Island“ (am 17. November) und „Wuthering Heights“ (am 18. November) Filme von teilnehmenden Autorinnen gezeigt. Neben den „Europäischen Literaturtagen“ ist im November auch das „Kabarett & Comedy“ Festival zu Gast im Kino im Kesselhaus und präsentiert am 13. November einen „Tagebuch Slam“ mit Diana Köhle.

Ergänzt wird das Programm zu Monatsbeginn mit einem Konzert der „Allerheiligenband“ Vienna Rest in Peace am 3. November, bei dem auch Fritz Ostermayer u. a. Texte über die traurigsten Instrumente der Welt vorträgt, bzw. mit Vorweihnachtlichem am Ende des Monats: Am 25. November präsentiert Christoph Bochdansky sein Kinderpuppentheaterstück „Rumpelstilzchen“, ebenfalls ab 25. November kombiniert das Weihnachstfantasymärchen „Der Nussknacker und die vier Reiche“ E.T.A Hoffmann und Pjotr Iljitsch Tschaikowsky.

Nähere Informationen, das detaillierte Programm und Karten beim Kino im Kesselhaus Krems unter 02732/90 80 00 und www.kinoimkesselhaus.at.

