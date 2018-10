Harrer & Partner: BI-Business Breakfast mit BDO Austria am 9. November 2018 in Wien

Wien (OTS) - "Data Democracy" mit Qlik Sense



Business Breakfast vom Qlik-Partner: „Analysen für Jedermann – einfach und jederzeit abrufbar“

Der Beratungs- und Lösungsanbieter in der DACH-Region informiert, was Qlik Sense mit "Data Democracy" verbindet. Holen Sie sich Anwender-Know-how, Expertenwissen und Praxiseinblicke.



Die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft BDO Austria zeigt, wie tagesaktuelle Analysen für Ihre Kunden jetzt einfach und jederzeit zur Verfügung stehen und der Ausbau des Kundenservice in Zeiten der Digitalisierung mit der Qlik® Analytics Platform gelingen kann.



1. Analysen für jedermann, jederzeit

Die Bedeutung von "Daten Demokratie" in Unternehmen und wie Qlik Sense Sie dabei unterstützt.



2. Ausbau des Kundenservices bei BDO Austria

Tagesaktuelle Analysen - einfach und jederzeit abrufbar mit der Qlik® Analytics Platform.



3. Neue Features in Qlik Sense

Vom neuen Insight Advisor bis hin zu Advanced Authoring Funktionen.



Anmeldung aus Platzgründen erforderlich!

Datum: 09.11.2018, 08:30 - 12:00 Uhr

Ort: Café Landtmann , Landtmannsaal

Wien, Österreich

Url: http://www.hpartner.at/

Rückfragen & Kontakt:

Magdalena Dellas-Barta, info @ hpartner.at, +43 1 890 15 29 0

http://www.hpartner.at/