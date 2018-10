BERGFEST SCHLADMING mit Schlagerkönigin Andrea Berg 23. März 2019

BERGFEST SCHLADMING mit Schlagerkönigin Andrea Berg 23. März 2019

Graz/Schladming (OTS) - Es wird mit Sicherheit das absolute Saison-Highlight am Ski-Saison-Höhepunkt 2018/2019, wenn der deutsche Schlager-Superstar und absolute Publikumsliebling ANDREA BERG das Stadion am Fuße der Planai zum Beben bringen wird. Die zahllosen Fans dürfen sich schon jetzt auf spektakuläre Pyrotechnik, phänomenale Lichteffekte, eine bombastisch anmutende digitale Kulisse und Andrea BERG‘S fulminante Bühnenshow mit vielen Überraschungsmomenten freuen.

Die Premiere dieser Mega-Party inmitten der fantastischen, winterlichen Gebirgskulisse der Region Schladming-Dachstein verspricht jede Menge Spannung und natürlich musikalischen Hochgenuss mit neuen Songs, aber selbstverständlich auch mit Klassikern wie Du hast mich tausendmal belogen, Ja- ich will oder Die Gefühle haben Schweigepflicht. Einem ganz besonderen Konzert- und Partyerlebnis steht auf jeden Fall nichts mehr im Wege und Deutschlands erfolgreichste Sängerin sollte man live auf keinen Fall verpassen.

Biographie Andrea Berg

Sie ist die erfolgreichste Sängerin der deutschen Chart-Geschichte, berührt Millionen Menschen mit ihrer Musik und wird mit Rekorden und Auszeichnungen nur so überhäuft. Die Rede ist von Andrea Berg, die Ausnahmekünstlerin der deutschen Musik schlechthin. 1992 begann sie mit dem Album "Du bist frei" ihre einzigartige Karriere. 23 Jahre später kann sie sich über mehr als dreizehn Millionen verkaufte Tonträger freuen - und über zahlreiche sensationelle Bestwerte: Über 900 Wochen in den deutschen Album-Charts, davon allein 347 Wochen mit ihrem "Best Of" (in Österreich hält sich das Album seit über 600 Wochen in den Charts). "Du hast mich tausendmal belogen" ist seit Jahren laut GEMA in den Top 10 der erfolgreichsten Live-Titel des Jahres und war außerdem über mehrere Jahre durchgängig die meistgekaufte Schlager-Single in den deutschen Download-Shops. Insgesamt erhielt Andrea Berg über 100 Gold- und Platin-Auszeichnungen, sieben ECHOs, acht Goldene Stimmgabeln und zahlreiche weitere Medienpreise (Bambi, Goldene Henne, Bild-Osgar, Krone der Volksmusik). Andrea Berg lebt mit ihrem Mann Ulrich Ferber in Aspach bei Stuttgart. Sie hat eine Tochter und zwei Stiefsöhne und widmet sich neben der Musik ehrenamtlich der Hospizarbeit, für die sie 2008 das Bundesverdienstkreuz am Bande erhielt.

