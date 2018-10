Cannabispflanzen in Wohnung entdeckt

Wien (OTS) - Datum: 27.10.2018

Uhrzeit: 18.45 Uhr

Adresse: 22., Hausfeldstraße

Polizisten wurden am 27. Oktober 2018 auf starken Cannabisgeruch in einem Wohn-haus in der Hausfeldstraße aufmerksam. Beim Überprüfen einer Wohnung stellte sich heraus, dass der 26-jährige Mieter eine Hanfaufzucht mit rund 30 Pflanzen im Wohnzimmer betreibt. Die Pflanzen wurden sichergestellt, der 26-Jährige (österreichischer Staatsbürger) wurde angezeigt.

Rückfragen & Kontakt:

Landespolizeidirektion Wien - Büro Öffentlichkeitsarbeit

Pressesprecher Patrick Maierhofer

+43 1 31310 72121

lpd-w-ref-pressestelle @ polizei.gv.at