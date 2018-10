Messerstich nach Streit

Wien (OTS) - Datum: 27.10.2018

Uhrzeit: 23.00 Uhr

Adresse: 16., Brunnengasse

Im Zuge eines Streits in einem Lokal in der Brunnengasse nahm eine 30-jährige Frau (ungarische Staatsangehörige) ein Messer zur Hand und stach ihrem 43-jährigen Kontrahenten in den Rücken. Beim Streit ging es laut derzeitigem Ermittlungsstand darum, dass der Mann das Lokal nicht verlassen wollte. Die Beschuldigte wurde festgenommen.

