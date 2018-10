AK fordert: Alle Gesundheitsberufe ins Gesundheitsregister aufnehmen!

Wien (OTS) - Seit dem 1. Juli 2018 ist die Arbeiterkammer als Behörde mit der Eintragung in das Gesundheitsregister für Angehörige der Gesundheits- und Krankenpflegeberufe und für Angehörige der gehobenen medizinisch-technischen Dienste betraut. „Seit die Eintragung in das Gesundheitsregister läuft, mehren sich die Anfragen von Kolleginnen und Kollegen aus jenen Gesundheitsberufen, die derzeit von der Registrierung ausgenommen sind. Auch sie wollen von den Vorteilen der Registrierung profitieren und einen offiziellen Berufsausweis“. Damit verweist AK Präsidentin Renate Anderl auf den gerade beschlossenen Vollversammlungsantrag der AK Wien, in dem eine Ausweitung der eintragungspflichtigen Gesundheitsberufe gefordert wird: „Für eine Unterscheidung zwischen ins Register aufgenommene Gesundheitsberufe und nicht aufgenommene gibt es auch keinen sachlichen Grund. Im Übrigen kann nur eine alle Gesundheitsberufe umfassende Bestandsaufnahme aufzeigen, wo es Versorgungslücken gibt.“

Vorteile des Registers liegen auf der Hand:

+ Sichtbarmachung von Qualifikation: Nur wer entsprechend qualifiziert ist, kann ins Register eingetragen werden.

+ Weniger Aufwand beim Arbeitgeberwechsel: Das Vorlegen von Nachweisen über Qualifikation ist nicht mehr notwendig.

+ Wichtig für Bedarfsplanung und Versorgung: Erstmals gibt es eine Bestandsaufnahme der in Österreich tätigen Gesundheits- und KrankenpflegerInnen und Angehörigen des gehobenen medizinisch-technischen Dienstes. Versorgungslücken werden besser erkennbar, eine Bedarfsplanung kann adäquat erfolgen.

+ Transparenz und Sicherheit: PatientInnen können online einsehen, ob das Personal im Register eingetragen ist.

Alle Gesundheitsberufe im Register erfassen:

Diese Vorteile wollen auch andere im Gesundheitsbereich tätige Berufsgruppen. Die AK fordert daher eine Ausweitung der Registrierung auf folgende Berufsgruppen:

+ Medizinische Assistenzberufe (Desinfektionsassistenz, Gipsassistenz, Laborassistenz, Obduktionsassistenz, Operationsassistenz, Ordinationsassistenz, Röntgenassistenz. Medizinische Fachassistenz)

+ Medizinisch-technischer Fachdienst (Diplomierte medizinisch-technische Fachkraft)

+ Zahnärztliche Assistenz

+ Medizinische MasseurInnen und HeilmasseurInnen

+ SanitäterInnen

+ Kardiotechnischer Dienst und MedizinphysikerInnen

