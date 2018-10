Nachbarschaftsstreit

Wien (OTS) - Datum: 27.10.2018

Uhrzeit: 00.05 Uhr

Adresse: 20., Engerthstraße

Nach einem Streit unter Hausbewohner wegen zu lauter Musik nahm einer der Män-ner ein Messer zur Hand und bedrohte seinen Nachbarn damit. Der 34-Jährige (ma-zedonischer Staatsangehöriger) deutete mehrfach Stichbewegungen in Richtung seines 46-jährigen Opfers an. Der Mann konnte noch in seine Wohnung flüchten und verständigte die Polizei. Das Messer wurde sichergestellt, der Beschuldigte vorläufig festgenommen.

