Massive technische Mängel bei Schwerfahrzeugen

Wien (OTS) - Datum: 25.10.2018

Uhrzeit: --

Adresse: Wiener Stadtgebiet

Am 25. Oktober 2018 wurde von der Landesverkehrsabteilung Wien gemeinsam mit der Wiener Landesregierung ein Schwerpunkt rund um die Verkehrszuverlässigkeit von Schwerfahrzeugen durchgeführt. Bei sieben der 17 überprüften Fahrzeuge mussten wegen teils extrem schwerer technischer Mängel die Kennzeichen abgenommen und die Weiterfahrt untersagt werden. Einen außergewöhnlich schlechten Zustand stellte ein Klein-Lkw mit Anhänger aus Serbien dar, bei dem von den 20 festgestellten schweren technischen Mängel alleine elf so schwer waren, dass sie jeweils für sich Kennzeichenabnahmen wegen Gefahr im Verzug rechtfertigen würden. Hier lag beispielsweise eine Bremswirkung von lediglich 6,4% beim Lkw und 0% beim Anhänger vor. Fehlende Bremsleuchten, eine abgerissene Auspuffanlage, eine gelockerte Achse, abgefahrene Reifen und eine Überladung beim Anhänger waren einige davon.

Ein rumänischer Schwertransporter, der mit einem Mähdrescher und einem Traktor beladen war, war zur Hauptverkehrszeit trotz drei Metern Breite, zu schnell und unzu-reichend gesichert unterwegs. Der Lenker hätte diesen Transport nur zur Nachtzeit mit einem Begleitfahrzeug durchführen dürfen. Sicherheitsleistungen in der Höhe von mehreren tausend Euro wurden eingehoben, Anzeigen wurden gelegt.

