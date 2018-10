TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

Wien (OTS) - TERMINVORSCHAU der Vertretung der EU-Kommission in Österreich

TERMINE

Montag, 29/10/2018

- Wien: Podiumsdiskussion: Saubereres Trinkwasser für alle

Auf dem Podium: Irmfried SCHWIMANN, Europäische Kommission, stv.Generaldirektorin DG GROW und

Lukas MANDL, Abgeordneter zum Europäischen Parlament

Moderation: Verena KAINRATH, Der Standard

Zeit: 15.30 - 17.00 Uhr (Einlass 15.00)

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

- Wien: Reflexionskonferenz der Östlichen Partnerschaft - Die Politik der Östlichen Partnerschaft: Blick auf ein neues Jahrzehnt der Herausforderungen

Ort: Landesverteidigungsakademie, Stiftgasse 2 1070 Wien

Weitere Informationen

Montag, 29/10/2018 – Dienstag, 30/10/2018

- Graz: Informelle Tagung der Verkehrs- und Umweltministerinnen und

–minister

Mit Teilnahme von EU-Klimakommissar Cañete und EU-Verkehrskommissarin Bulc

Weitere Informationen





Mittwoch, 31/10/2018

- Wöchentliche Kommissionssitzung

Zeit: 9.00 Uhr

Bericht für die Presse (Zeit tbc)

Montag, 05/11/2018 – Freitag, 09/11/2018

- Wien: Europäische Woche der Berufsbildung 2018

Mit Teilnahme von EU-Beschäftigungskommissarin Thyssen

Weitere Informationen

Montag, 05/11/2018

- Wien: European Alternatives for the Western Balkan Youth 2030: Education, Reconciliation and Social Equality

Veranstaltung in Englischer Sprache

Zeit: 18.00 - 20.30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Donnerstag, 08/11/2018

- Wien: Diversität in der Europäischen Union - Testfall Roma in Europa

Zeit: 18.30 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Simultanübersetzung Deutsch-Englisch

Um Anmeldung wird gebeten: office @ romano-centro.org

Weitere Informationen

Donnerstag, 15/11/2018

- Sofia: Dritte Ausgabe des Startup Europe Summit

Weitere Informationen und Registrierung

Donnerstag, 15/11/2018 – Freitag, 16/11/2018

- Wien: Konferenz zum Thema „Saubere Mobilität“

Ort: Wiener Börsensäle, Wipplingerstraße 34, 1010 Wien

Weitere Informationen





Dienstag, 20/11/2018

- Wien: Podíumsdiskussion zur Klimakonferenz 2018

Im Rahmen des Vienna Forum on Climate Action

Zeit: 17.00 – 21.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen

Freitag, 23/11/2017

- Wien: Im Schatten von Morgen. Zur Lage der Demokratie in Europa

Diskussionsveranstaltung im Haus der EU im Rahmen der zweitägigen KAVÖ-Herbsttagung 2018

Zeit: 18.00 Uhr

Ort: Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wien

Weitere Informationen









