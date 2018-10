Parlament forciert Bürgerbeteiligung und geht neue Wege

Bürger sollen neues Besucherzentrum mitgestalten; Nationalratspräsident Sobotka: Einmalige Chance

Wien (PK) - Mitreden! Dazu fordert das Parlament die Bevölkerung auf. Sie soll mitentscheiden, welche Ausstattung in Bezug auf das Service und das Infotainment das neue Besucherzentrum des gerade in Generalsanierung befindlichen Hohen Hauses am Wiener Ring erhalten soll. Der Startschuss für das neue Modell zur Bürgerbeteiligung fällt am österreichischen Nationalfeiertag am 26. Oktober 2018, an dem das Parlament seinen Tag der offenen Tür feiert. Grundlage des Projekts ist ein Entschließungsantrag aus dem Jahr 2017 , der auf die stärkere Einbindung der Bürgerinnen und Bürger an Entscheidungen abzielt - unter anderem durch die Möglichkeit des "Crowdsourcings".

Seit Juni 2018 stellt das Parlament eine Webplattform für das Crowdsourcing zur Verfügung. Auf Initiative des Parlaments oder eines Bundesministeriums können sich die Bürgerinnen und Bürger an der Lösung von Fragestellungen beteiligen.Damit wird erstmals auf bundespolitischer Ebene die Öffentlichkeit mit der Beteiligungsmethode des Crowdsourcing aufgefordert, sich mit Ideen und Vorschlägen einzubringen. Die Fragestellung für das Pilotprojekt des Parlaments lautet:

"Was soll das neu gestaltete Besucherzentrum unseres Parlaments bieten, damit möglichst viele Bürgerinnen und Bürger ihr Parlament, seine Arbeitsabläufe und Räumlichkeiten kennenlernen können und wollen?"

Ab dem 26. Oktober 2018 können sich Interessierte unter http://www.crowdsourcing.parlament.gv.at/ mit Ideen und Lösungsvorschlägen beteiligen.

Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka unterstützt dieses Projekt und unterstreicht seine Überzeugung für ein "offenes Parlament, das für die Menschen unseres Landes erleb- und greifbar ist". Sobotka betont: "Die Renovierung des historischen Parlamentsgebäudes bietet die einmalige Chance, ein neues und modernes Besucherzentrum zu errichten. Ich lade alle Österreicherinnen und Österreicher ein, sich daran zu beteiligen, damit wir das Parlament als Sinnbild der Demokratie gemeinsam zu einem neuen Zuschauermagneten machen." (Schluss) red

Links zum Crowdsourcing:

https://www.parlament.gv.at/PAKT/BB/

https://www.parlament.gv.at/PERK/BET/CROWD/index.shtml

HINWEIS: Fotos vom Tag der offenen Tür im Parlament finden Sie auf der Website des Parlaments unter www.parlament.gv.at/SERV/FOTO/ARCHIV .

