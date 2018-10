Krebsmedikament: Novartis Produkt sicher und weiterhin für Patienten verfügbar

Chargen SMO18 und SAD42 eines Parallel-Importeurs von Behörde als mögliche Fälschung zurückgerufen // Auf Beschriftung des Blisters achten

Wien (OTS) - Aktuell informiert die österreichische Arzneimittelbehörde AGES, dass die von den Firmen Haemato Pharm GmbH und Abacus Medicine A/S parallelimportierten Chargen „Jakavi 15 mg Tabletten“ mit den Chargennummern „SMO18“ und „SAD42“ derzeit in Österreich wegen eines Verdachts auf Fälschung zurückgerufen werden. Das gefälschte Produkt kann über die Chargennummer „SMO18“ oder „SAD42“, die auf der Rückseite vom Blister zu finden ist, identifiziert werden. Die vom Rückruf betroffenen Chargen wurden nicht von Novartis hergestellt oder freigegeben.

Wir informieren hiermit, dass die restlichen Chargen „Jakavi 15 mg Tabletten“, welche für den österreichischen Markt von Novartis freigegeben wurden, allen Qualitätsmerkmalen entsprechen und nicht vom Rückruf betroffen sind. Die Versorgung der Patienten ist sichergestellt. Die Patientensicherheit ist unsere oberste Priorität und wir verpflichten uns sicherzustellen, dass alle unsere vermarkteten Produkte die höchsten Qualitätsstandards erfüllen.

Im Zuge des in der EU geltenden freien Warenverkehrs, können Apotheker und Großhändler auch Arzneimittel aus anderen EU Ländern beziehen. Wir können jedoch für die Qualität dieser parallelimportierten Arzneimittel nicht garantieren.

Diese Angelegenheit wurde bereits an die österreichische Kriminalpolizei und dem Bundesamt für Sicherheit im Gesundheitswesen (AGES/BASG) übergeben.

Weitere Informationen dazu und Empfehlungen des BASG für Patientinnen und Patienten finden Sie auf der Website des Bundesamts für Sicherheit im Gesundheitswesen unter: https://www.basg.gv.at/news-center/news/

