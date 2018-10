Festnahme nach Zusammenarbeit zwischen LKA und FBI

Adresse: 11., Kaiser-Ebersdorfer Straße

Dem Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, ist es in Zusammenarbeit mit dem FBI gelungen, einen 21-jährigen Mann auszuforschen, der im Besitz von kinderpornografischem Material war und dieses auch über soziale Medien verbreitete. Der in der Kaiser-Ebersdorfer Straße wohnhafte Mann (staatenlos) wurde in seiner Wohnung festgenommen, zahlreiche Speichermedien wurden sichergestellt.

