Junge ÖVP am Nationalfeiertag: Niemals Vergessen!

JVP setzt anlässlich des heutigen Nationalfeiertags ein Zeichen & besucht mit 50-köpfiger Delegation ehemaliges Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau

Wien (OTS) - "Gerade am heutigen Nationalfeiertag, an dem wir das freie und demokratische Österreich feiern, ist es Zeit auch an die dunkelsten Kapitel österreichischer Geschichte zu erinnern. Denn unsere Generation ist die letzte, die Zeitzeugen der Gräueltaten der Nationalsozialisten und des zweiten Weltkrieges erlebt. Es ist die Verantwortung unserer Generation, die Erinnerung an damals wach zu halten. Als größte politische Jugendorganisation müssen wir dafür sorgen, dass aus einem „niemals vergessen“ auch ein „nie wieder“ wird“, so Stefan Schnöll, Bundesobmann der Jungen ÖVP, anlässlich des heutigen Besuchs der Jungen ÖVP in der Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau.

In den kommenden Tagen besucht die Junge ÖVP auch weitere historische Stätten, die an die größten Verbrechen des letzten Jahrhunderts erinnern. Neben dem ehemaligen Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau besucht die JVP auch die vormalige Emailiewarenfabrik Oskar Schindlers, das ehemalige jüdische Ghetto und die Synagoge in Krakau. Gerade anlässlich des Gedenkjahres mahnt die Junge ÖVP am heutigen Nationalfeiertag Bewusstsein für die historische Verantwortung Österreichs und setzt sich für den gemeinsamen Kampf gegen Antisemitismus ein.

"Als Junge ÖVP wollen wir unserer Verantwortung gerecht werden und reisen deshalb heute mit einer 50-köpfigen Delegation aus allen Teilen Österreichs an Orte des Erinnerns. Gerade am Nationalfeiertag, sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass Österreich nicht immer von Freiheit und Demokratie bestimmt war“, so Laura Sachslehner,Generalsekretärin der Jungen ÖVP, weiter.

Die Junge ÖVP rückt im diesjährigen Gedenkjahr unter dem Motto „Niemals vergessen! Die Verantwortung unserer Generation.“ das Gedenken ins Zentrum ihrer politischen Arbeit und versucht mit Workshops, Diskussionen, Reisen und verschiedenen Veranstaltungsformaten gezielt ein Zeichen gegen das Vergessen zu setzen.

