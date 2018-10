EINLADUNG: Soziale Gesundheit im Fokus - Sozialversicherung stärkt Logopädie-Angebote

Ein Pressegespräch im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger am Dienstag, den 30. Oktober, um 9Uhr

Wien (OTS) - Sprache und Sprechen sind eine wesentliche Voraussetzung für die Persönlichkeitsentwicklung eines Menschen und das Zusammenleben in der Gemeinschaft. Der Sozialversicherung ist es ein großes Anliegen, dass Betroffene – vom Säugling bis zum Erwachsenen – von Anfang an Logopädie als Sachleistung in Anspruch nehmen können. Deswegen ist die logopädisch-phoniatrisch-audiologische Behandlung im Rahmen der Krankenbehandlung der ärztlichen Hilfe gleichgestellt. Mit erstem September konnte jetzt dank Leistungsharmonisierung auch für die Konsultation beim Wahllogopäden ein bundesweit einheitlicher Kostenzuschuss sowie ein einheitliches Bewilligungsvorgehen erreicht werden.

Aus diesem Anlass lädt der Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger und der Berufsverband der österreichischen Logopädinnen und Logopäden zum

PRESSEGESPRÄCH:

Soziale Gesundheit im Fokus:

Sozialversicherung stärkt Logopädie-Angebote





Dienstag, 30. Oktober 2018, 9Uhr

Ort: Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger,

1030 Wien, Haidingergasse 1

TeilnehmerInnen:

Dr. Alexander Biach

Vorsitzender des Verbandsvorstandes im Hauptverband der österreichischen Sozialversicherungsträger

Dr. Karin Pfaller

Präsidentin der Logopädieaustria, dem Berufsverband der österreichischen Logopädinnen und Logopäden

Petra Nickel

Logopädin und eine der beiden Filmemacherinnen von 'Mein Stottern'

Birgit Gohlke

Filmemacherin und Betroffene

