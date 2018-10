Mehr Mittel für Kinder in Österreich aus dem EU-Fonds für den ländlichen Raum

AK Studie zeigt, dass beim EU-Programmen für den ländlichen Raum die Schwerpunkte anders als derzeit gesetzt werden sollten

Wien (OTS) - Um die Rahmenbedingungen für Frauen im ländlichen Raum zu verbessern, schlägt die SPÖ in einem Initiativantrag vor, einen maßgeblichen Anteil der Mittel aus dem Programm für ländliche Entwicklung verpflichtend für den Ausbau sozialer Infrastruktur und Mobilität zu verwenden. Eine Studie im Auftrag der Arbeiterkammer zeigt, welche Potenziale EU-Fonds für die ländliche Entwicklung abseits der Agrarförderung bieten. Denn schon jetzt nutzen einige Mitgliedsstaaten diese Mittel mehr zum Wohle von Menschen des ländlichen Raums – etwa zur Verbesserung der Kinderbetreuung sowie anderer sozialer Einrichtungen – als Österreich.

Rund 78 Prozent der österreichischen Bevölkerung leben in „im weitesten Sinne als ländlich“ bezeichneten Räumen. Das zentrale Förderprogramm für den ländlichen Raum in Österreich ist das Programm für die ländliche Entwicklung „LE14-20“ wofür jährlich 1,1 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. Diese Budgetmittel kommen zur Hälfte aus dem EU-Fonds zur ländlichen Entwicklung (ELER-Fonds). Der Rest ist national finanziert. EmpfängerInnen der ELER Mittel sind in Österreich zu rund 90 Prozent Agrarbetriebe, die zusätzlich zu den „normalen“ Agrarförderungen an diesem Förderprogramm teilnehmen können.

Da jeder EU-Mitgliedsstaat das Programm für ländliche Entwicklung selbst mitgestalten kann, wurden in der von der AK beauftragten Studie die unterschiedlichen Zugänge einzelner Mitgliedstaaten zu den Programmen der ländlichen Entwicklung abgefragt. Als besonders integrativ im Sinne eines breiten Angebots für die gesamte Bevölkerung im ländlichen Raum wurden manche Programme Deutschlands in den Bundesländern Sachsen, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, einige Regionen in Frankreich, Spanien, Italien aber auch Bulgarien und die Niederlande ausgewiesen. Alle diese Programmregionen entwickelten Konzepte und Maßnahmen die den Menschen im ländlichen Raum offenstehen.

Die AK fordert, dass die EU-Budgetmittel aus dem Fonds für den ländlichen Raum (ELER) in der laufenden Periode (bis 2020) ausgeschöpft werden, um Einrichtungen für die Kinderbetreuung sowie andere soziale Infrastruktur im ländlichen Raum auszubauen, die dafür zweckgewidmet wurden. Für die neue ELER-Periode (ab 2021) sollten deutlich mehr Mittel für dieses Programm budgetiert werden, da diese Infrastruktur besonders effizient Abwanderung bremst, oder eine Rückkehr erleichtert.

Link zur Studie: wien.arbeiterkammer.at/eler

