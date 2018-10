Wiener SPÖ Bildung trauert um Rudolf Gelbard

Gelbard, österreichischer KZ-Überlebender, Zeitzeuge und Freiheitskämpfer heute Nacht im Alter von 87 Jahren verstorben.

Wien (OTS/SPW) - Tief betrübt reagierten der Erste Landtagspräsident und Vorsitzender des Wiener Bildungsausschusses der SPÖ, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat Ernst Woller und der Bildungssekretär der Wiener SPÖ, Landtagsabgeordneter und Gemeinderat Mag. Marcus Schober auf das Ableben von Rudolf Gelbard, der der Wiener SPÖ Bildung stets treu verbunden war.

„Rudi Gelbard war ein unermüdlicher Mitstreiter und glühender Antifaschist, der sich selbst auch in jüngster Vergangenheit – trotz seines hohen Alters und seiner schweren Krankheit – nie schonte. Er war bei jeder Gedenkveranstaltung, auch bei unserem traditionellen Gedenken an die Februarkämpfe 1934, oft bei Wind und Wetter, in unseren Reihen – als mahnendes Gewissen, als Zeitzeuge der dunkelsten Jahre in der Geschichte unseres Landes“, so die beiden Bildungspolitiker, die der Familie und den Angehörigen ihr aufrechtes und tief empfundenes Beileid ausdrücken und versichern: „Wir werden Rudi Gelbard in dankbarer Erinnerung behalten, sein mahnendes „Niemals vergessen“ ist unser Auftrag.“

