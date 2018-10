Branko Samarovski, Andrea Sawatzki, Jule Böwe und Simon Schwarz im „Dreibettzimmer“ (AT)

Dreharbeiten zu Michael Hofmanns ORF/BR-Familienkomödie

Wien (OTS) - „Da laufen wir das ganze Leben ohne Vater rum, und dann schieben sie uns so einen Greis hier rein, 14 Tage vor dem Verfallsdatum!“ Für die ORF/BR-Komödie „Dreibettzimmer“ (AT) stehen Andrea Sawatzki, Jule Böwe und Simon Schwarz seit Dienstag, dem 16. Oktober 2018, als Geschwister vor der Kamera, deren 50 Jahre verschollen geglaubter Vater (Branko Samarovski) plötzlich vor der Tür steht. Doch schon bald stellt sich heraus, dass das gar nicht das größte Problem in der Familie ist.

Regie bei dieser Familienkomödie führt Michael Hofmann („Seit du da bist“), der auch gemeinsam mit Bert Koß für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. Die Dreharbeiten gehen bis Mitte November in München und Umgebung über die Bühne.

Mehr zum Inhalt

Die Geschwister Mareike (Andrea Sawatzki), Dietrich (Simon Schwarz) und Felicitas Reber (Jule Böwe) trauen ihren Augen kaum, als nach 50 Jahren Abwesenheit ihr in Argentinien verschollen geglaubter Vater Xaver (Branko Samarovski) plötzlich vor der Tür steht – mittellos, ohne Pensionsanspruch und Krankenversicherung, mit nichts als seiner Zahnbürste im Gepäck. Der Versuch, ihn im Sozialamt, im Altersheim oder an einer Autobahnraststätte abzuladen, scheitert – und so tingelt der schlagkräftige Xaver nach und nach durch alle Wohnungen und bringt dabei die Familien, Partnerschaften und die Arbeit seiner Kinder ganz gehörig durcheinander. Dabei stellt sich heraus, dass auch unter den drei Geschwistern einiges im Argen liegt. Und so dauert es nicht lange, bis sie merken, dass ihr freilaufender Vater nicht ihr größtes Problem ist.

„Dreibettzimmer“ (AT) ist eine Produktion von die film gmbh im Auftrag von BR und ORF.

