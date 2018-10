SPÖ Wien trauert um Rudolf Gelbard

In tiefer Trauer gibt die SPÖ Wien bekannt, dass Rudolf Gelbard, österreichischer KZ-Überlebender und Zeitzeuge heute Nacht im Alter von 87 Jahren verstorben ist.

Wien (OTS/SPW) - Rudolf Gelbard wurde 1930 in Wien geboren und im Jahr 1942 in das Konzentrationslager Theresienstadt deportiert. Als einer der wenigen Kinder überlebte er und setzte sich seit seiner Befreiung im Jahr 1945 für die Aufklärung über den Holocaust und die damals begangenen Verbrechen ein. Bei den Sozialdemokratischen Freiheitskämpfern wirkt Rudolf Gelbard seit seiner Befreiung bis zu seinem Tod mit. Neben seiner laufenden Tätigkeit als Zeitzeuge in Schulen und auf Lehrveranstaltungen war er auch als Mitglied der Kulturkommission der Israelischen Kultusgemeinde tätig.

Bürgermeister Michael Ludwig zeigt sich tief bestürzt: „Mit Rudi Gelbard verliere ich einen persönlich ganz engen Freund. Mit Rudi Gelbard verliert die Sozialdemokratie einen großartigen Kämpfer und einen höchst engagierten Antifaschisten verloren. Rudi Gelbards politisches Engagement war geprägt von den Grundwerten der Sozialdemokratie. Mit seinem unermüdlichen Einsatz für Aufklärung, Freiheit und Gerechtigkeit war er nicht nur für mich ein großes Vorbild. Er war stets darum bemüht, über die dunkelsten Kapitel der österreichischen Geschichte aufzuklären und hatte immer ein offenes Ohr. Mit seinem Ableben verlieren wir eine starke Stimme der Gerechtigkeit und der AntifaschistInnen. Wir werden Rudi Gelbard nicht vergessen und werden ihn mit seiner Herzlichkeit immer in Erinnerung behalten.“

Für seine Verdienste und seine aufklärerische Vortragstätigkeit wurde er von der Republik Österreich mit dem Berufstitel Professor und vielen weiteren Auszeichnungen geehrt. Seit 2008 wird der "Rudolf Gelbard Preis für Aufklärung gegen Faschismus und Antisemitismus" vergeben. Gelbard selbst war der erste Preisträger dieser Auszeichnung.

Die SPÖ Wien drückt den Angehörigen von Rudolf Gelbard ihr tief empfundenes Beileid aus. Er hinterlässt eine große Lücke in der Wiener Sozialdemokratie. (Schluss) vs

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Kommunikation

Tel.: 01/534 27 222

http://www.spoe.wien