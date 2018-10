Deutsche Bundestagsdelegation informiert sich über österreichische Wohnbaupolitik

Arbeitsgespräch zwischen österreichischen und deutschen Abgeordneten im Parlament

Wien (PK) - Der Mangel an leistbarem Wohnraum stellt die Politik sowohl in Österreich als auch in Deutschland vor große Herausforderungen. Bei einem Treffen einer Delegation des Ausschusses für Bau, Wohnen, Stadtentwicklung und Kommunen des Deutschen Bundestages unter Leitung von Mechthild Heil mit MandatarInnen aus dem Kreis des Bautenausschusses des Nationalrats im Parlament unterstrichen heute beide Seiten die Bedeutung der Wohnbauförderung und des kommunalen Wohnbaus, wobei vor allem auch Aspekte der Gemeinnützigkeit angesprochen wurden. Themen des informativen Meinungsaustausches, der von SPÖ-Mandatarin Ruth Becher geleitet wurde, waren auch die Höhe der Mietpreise sowie die Frage, wie man im Altbau sanieren kann, ohne dass es dabei zur Verdrängung von ärmeren MieterInnen kommt.

Auf österreichischer Seite nahmen an dem Gespräch neben Becher die Abgeordneten Petra Wimmer (SPÖ), Erwin Angerer (FPÖ) und Gerald Loacker (NEOS) teil (Schluss) hof

Rückfragen & Kontakt:

Pressedienst der Parlamentsdirektion

Parlamentskorrespondenz

Tel. +43 1 40110/2272

pressedienst @ parlament.gv.at

http://www.parlament.gv.at

www.facebook.com/OeParl

www.twitter.com/oeparl