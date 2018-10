SPÖ: Stefan Hirsch wird neuer Kommunikationschef, Sigrid Rosenberger wird Sprecherin der Bundespartei

Wien (OTS/SK) - Stefan Hirsch, der derzeit im Verteidigungsministerium tätig ist, wechselt ab 5. November 2018 als Leitender Sekretär für Strategie und Kommunikation in die SPÖ-Bundesparteizentrale. Sigrid Rosenberger, bisher Sprecherin des SPÖ-Klubobmanns, wird Sprecherin der SPÖ-Bundespartei. Wolfgang Zwander bleibt Leiter der Kommunikation im SPÖ-Parlamentsklub. ****

„Mit Stefan Hirsch und Sigrid Rosenberger übernehmen zwei erfahrene Kommunikationsprofis die Kommunikation in der Löwelstraße. Stefan Hirsch wird als leitender Sekretär für Strategie und Kommunikation die grundsätzliche kommunikative Ausrichtung der SPÖ bestimmen“, so SPÖ-Bundesgeschäftsführer Thomas Drozda. Sigrid Rosenberger wird als Sprecherin der Partei erste Ansprechpartnerin für journalistische Anfragen für die Parteivorsitzende und den Bundesgeschäftsführer.

Hirsch war zwischen 2005 und 2017 in verschiedenen Ressorts auf Landes- und Bundesebene tätig. Die Kommunikationslaufbahn startete er als Sprecher der damaligen Gesundheits- und Sozialstadträtin Renate Brauner im Wiener Rathaus. Von 2007 bis 2013 war er – mit einer Unterbrechung im Jahr 2008 – Pressesprecher von Norbert Darabos im Verteidigungsministerium. Von Juni bis Dezember 2008 arbeitete er im Bundeskanzleramt als Sprecher von Bundeskanzler Alfred Gusenbauer. Im Jahr der Nationalratswahl 2013 war Hirsch bereits Kommunikationschef in der SPÖ-Bundespartei. 2014 wechselte er als Büroleiter der damaligen Finanzstaatsekretärin, Sonja Steßl, ins Finanzministerium. Er folgte ihr dann als Büroleiter ins Bundeskanzleramt. 2016 kehrte er ins Verteidigungsministerium zurück und stand von Beginn an Verteidigungsminister Hans Peter Doskozil als Kommunikationschef zur Seite.

Rosenberger war seit 2013 Sprecherin von SPÖ-Klubobmann Andreas Schieder. Davor war sie Pressesprecherin von Schieder im Finanzstaatssekretariat und ab 2008 Sprecherin von Gesundheitsminister Alois Stöger. Von 2006 bis 2008 war Rosenberger im SPÖ-Klub tätig, davor jahrelang in der Zukunfts- und Kulturwerkstätte der SPÖ.

Wolfgang Zwander bleibt Leiter der Kommunikation im SPÖ-Parlamentsklub. Daniel Steinlechner wird Sprecher der EU-Wahlkampagne der SPÖ. (Schluss) up/sr/mp

