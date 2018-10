Lea Halbwidl zur neuen Wiedner Bezirksvorsteherin gewählt

Wieden soll kinderfreundlichster Bezirk der Stadt werden

Wien (OTS) - Die 36-jährige Lea Halbwidl, bisher Bezirksvorsteher-Stellvertreterin, wurde gestern zur neuen Wiedner Bezirksvorsteherin gewählt und folgt auf Leopold Plasch, der acht Jahre lang die Geschicke des Bezirks gelenkt hatte. Halbwidl will „die Wieden zum kinderfreundlichsten Bezirk Wiens“ machen.



In diesem Bereich habe man in den vergangenen Jahren gemeinsam schon sehr viel weitergebracht. „Hier ist es die Summe der einzelnen Projekte, die Wirkung entfalten soll. Neben den Bildungseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen, die wir familienfreundlicher gestalten wollen, setzen wir auch im Freizeitbereich auf Verbesserungen für die Kinder. Der Winter-Indoor-Spielplatz, das Eltern-Baby-Café oder die Wiedner Winter- und Sommerwochen sind gute Beispiele dafür.“



Der Dialog mit den BürgerInnen und die Stärkung der Nachbarschaft stehen bei Halbwidl weit oben auf der Agenda. Schließlich habe schon Leopold Plasch ganz stark auf direkte Gespräche gesetzt: „Diesen Weg werde ich fortsetzen und weiter verstärken. Ich möchte den Dialog bei uns im Bezirk weiterentwickeln. Dazu gehört auch die gezielte Förderung des Zusammenlebens, denn starke Nachbarschaften machen das Leben einfach lebenswerter. Darum investieren wir in Projekte, die den Zusammenhalt fördern und unterstützen die vielfältige ehrenamtliche Arbeit auf der Wieden.“



Der vierte Bezirk ist eine der teuersten Wohngegenden der Stadt. Bisher waren in allen Bereichen des Bezirks Lagezuschläge erlaubt. Nach einer Entscheidung des OGH sieht die neue Lagezuschlagskarte der Stadt Wien in 17 von 29 Zählgebieten künftig Lagezuschläge als unzulässig an. Mit einem eigenen „Info-Service“ will der Bezirk von nun an selbst etwas zum leistbaren Wohnen auf der Wieden beitragen: „Steigende private Mietpreise und Immobilienspekulation sind bei uns im Bezirk ein großes Thema. Ich setze mich dafür ein, dass bestehende Gesetze auch eingehalten werden. Mit Information und Service möchte ich konkret dazu beitragen, dass Familien auf der Wieden leistbaren Wohnraum finden können und Mieter und Vermieter informiert werden.“



„Ich übergebe den Bezirk mit bestem Wissen und Gewissen an meine bisherige Stellvertreterin Lea Halbwidl, die seit 2010 an meiner Seite zahlreiche tolle Projekte für den Bezirk realisiert hat“, erklärt Leopold Plasch. „Der Wiedner Indoor-Spielplatz, der Jugendtreff Fux4 oder der Wiedner Park-Klub gehen auf ihre Initiative zurück.“ Plasch, dem Bürgerbeteiligung immer ein großes Anliegen war, ist zuversichtlich, dass die neue Bezirksvorsteherin diesen Weg weiter beschreiten wird. „Gemeinsam mit den BürgerInnen können wir den Bezirk am besten weiterentwickeln.“



Zur neuen Bezirksvorsteher-Stellvertreterin wurde Bezirksrätin Karin Eichler, SeniorInnenbeauftragte auf der Wieden, gewählt. „Das neue Team steht auch für das Miteinander der Generationen auf der Wieden“, so Halbwidl und Eichler abschließend.



***

Lea Halbwidl hat Germanistik studiert, ist verheiratet und Mutter zweier Kinder. Politisch aktiv ist sie seit 1998, seit 2010 ist sie Bezirksvorsteher-Stellvertreterin und Vorsitzende der Sozialkommission. Ehrenamtlich übt sie seit 2009 den Vorsitz der Volkshilfe Wieden aus.





Rückfragen & Kontakt:

SPÖ Wien Rathausklub

(01) 4000-81 922

www.rathausklub.spoe.at