EANS-Adhoc: ams AG / ams mit Umsatz des 3. Quartals im oberen Drittel der erwarteten Spanne, operative Profitabilität im Rahmen der Erwartungen; laufende Produkthochläufe in hohem Volumen ...

Finanzielle Eckdaten für das dritte Quartal 2018

22.10.2018

Premstätten - (Fortsetzung Titel) ... für optische/3D-Sensorik in Smartphones; weiteres Wachstum im 4. Quartal sequentiell und im Jahresvergleich erwartet mit Umsatz von USD 570-610 Mio. und sequentiell höherer bereinigter opera­tiver Marge; stärker fokussierte Wachstumsstrategie rund um optische, Image- und Audiosensorik zur Nutzung von Wachstumspotentialen in optischer Sensorik

Premstätten, Österreich (22. Oktober 2018) -- ams (SIX: AMS), ein weltweit führender Anbieter von hochwertigen Sensorlösungen, veröffentlicht die Ergebnisse des 3. Quartals mit Umsatz im oberen Drittel der erwarteten Spanne und operativer Profitabilität gemäß den Erwartungen. ams setzt die erwarteten Produktionshochläufe für optische Sensorik im Consumer-Markt erfolgreich um, während sich die sonstigen Geschäftsbereiche weiter gut und im Rahmen der Erwartungen entwickelten. Für das 4. Quartal sieht ams dank laufender volumenstarker Produkthochläufe im Consumer-Geschäft weiteres Wachstum, sequentiell und im Jahresvergleich, mit einem erwarteten Umsatz von USD 570-610 Mio. und einer sequentiell höheren bereinigten operativen Marge.

Der Gruppenumsatz im 3. Quartal betrug USD 479,6 Mio., das ist ein Anstieg um 92% gegenüber dem Vorquartal und ein Anstieg um 57% gegenüber USD 305,5 Mio. im Vorjahresquartal. Die bereinigte Bruttogewinnmarge im 3. Quartal betrug 33% (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) bei einer Bruttogewinnmarge gemäß IFRS von 31% (einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung), verglichen mit 41% beziehungsweise 37% im Vorjahresquartal.

Das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) für das 3. Quartal betrug USD 60,2 Mio. oder 13% des Umsatzes (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) und lag damit innerhalb den Erwartungen, das ist ein Anstieg gegenüber USD 40,5 Mio. im Vorjahreszeitraum (USD 37,3 Mio. oder 8% des Umsatzes einschließlich akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung, das ist ein Anstieg gegenüber USD 12,3 Mio. im 3. Quartal 2017). Dieses erwartet positive Ergebnis reflektiert das von Produkthochläufen geprägte Quartal bei steigenden Produktionsvolumina für eine kürzlich vorgestellte globale Smartphoneplattform.

Das bereinigte Nettoergebnis des 3. Quartals betrug USD 18,6 Mio. (bereinigt um die Wert-änderung des Optionsbestandteils der Fremdwährungswandelanleihe) gegenüber USD 23,5 Mio. im Vorjahresquartal (3. Quartal 2018: USD 68,8 Mio. einschließlich Wertänderung). Das bereinigte unverwässerte/verwässerte Ergebnis je Aktie für das 3. Quartal lag bei CHF 0,22/0,21 bzw. USD 0,23/0,22 basierend auf 82.518.624/84.893.054 Aktien (3. Quartal 2018: CHF 0,82/0,79 bzw. USD 0,83/ 0,81 einschließlich Wertänderung; 3. Quartal 2017: CHF 0,28/0,27 bzw. USD 0,28/ 0,27 basierend auf 83.390.747/86.716.951 Aktien, jeweils gewichteter Durchschnitt).

Der operative Cashflow für das 3. Quartal lag bei USD 85,9 Mio. gegenüber USD -37,6 Mio. im Vorjahresquartal. Der Gesamtauftragsbestand (ohne Konsignationslagervereinbarungen) am 30. September 2018 lag bei USD 601,7 Mio., das ist ein Anstieg gegenüber USD 544,4 Mio. am Ende des 2. Quartals und USD 512,3 Mio. am 30. September 2017.

Das Geschäft von ams entwickelte sich im 3. Quartal 2018 ausgesprochen positiv, dabei wurde die Entwicklung von den bereits erwarteten umfangreichen Produkthochläufen im Consumer-Geschäft bestimmt. Unterstützt durch die erwartet erfreuliche Nachfragesituation in den weiteren Endmärkten lagen die Ergebnisse des 3. Quartals daher vollständig im Rahmen der Erwartungen.

Das Consumer & Communications-Geschäft von ams hatte auch im vergangenen Quartal den größten Anteil am Gesamtgeschäft. Als führender Anbieter von optischer Sensorik bietet ams ein einzigartiges Portfolio, das hochwertige Lösungen für die 3D-Sensorik einschließlich VCSEL (Vertical Cavity Surface-Emitting Laser)-basierter Beleuchtung, TrueColor- und weiteres hochwertiges Displaymanagement, Spektralsensorik, anspruchsvolle Annäherungssensoren sowie andere optische Anwendungen umfasst. Dank des breiten Technologiespektrums ist ams ein Innovationsführer bei optischen Technologien und treibt die Weiterentwicklung von Hochleistungsanwendungen in der optischen Sensorik voran. ams ist führend bei 3D-Sensortechnologien, wie der umfangreiche Produkthochlauf für 3D-Sensorik zeigt, den ams in diesem Halbjahr für eine wichtige globale Smartphone-Plattform umsetzt. Für dieses Programm laufen derzeit sehr hohe Volumina anspruchsvoller optische Systeme auf Basis komplexer optischer Fertigung und hochwertiger Wafer Level Optics-Technologie hoch.

ams ist stark positioniert, um derzeitige und künftige Implementierungen von 3D-Sensorik in 2018, 2019 und darüber hinaus in verschiedenen Technologien zu unterstützen, während die Marktdynamik im Bereich 3D-Sensorik weiter zunimmt. Wie erwartet ergeben sich im Smartphonemarkt mehrjährige Entwicklungs- und Implementierungszyklen für 3D-Sensorik, die aus der Komplexität der Technologie resultieren. Dies hat jedoch keine Auswirkung auf den klaren Fokus auf 3D-Sensorik, den ams bei Smartphone-OEMs und einflussreichen Marktteilnehmern beobachtet, die einen breiten Einsatz der Technologie in den kommenden Jahren anstreben.

ams sieht eine dauerhafte Koexistenz der 3D-Sensorikansätze Structured Light, ToF (Time-of-Flight) und aktive Stereoskopie und ist in allen drei Bereichen erfolgreich. Auf Basis von ams' führenden Portfolio an 3D-Sensoriktechnologien, -Lösungen und System-Know-how adressiert ams gesichtsbezogene und nach außen gerichtete (world-facing) Anwendungen und ist in zahlreichen OEM-Projekten und -Diskussionen in verschiedenen Stadien involviert. Dies beinhaltet unter anderem Designaktivitäten für eine nach außen gerichtete (world-facing) 3D-Sensorikanwendung für einen wichtigen Smartphone-OEM.

Die bereits bekanntgegebenen 3D-Sensorik-Designs für den chinesischen Smartphoneanbieter Xiaomi und einen weiteren großen Android-Smartphonehersteller befinden sich in Produktion. ams hat zudem zwei Designs in Android-3D-Systemen in ToF (Time-of-Flight)-Technologie bei verschiedenen asiatischen Smartphone-OEMs gewonnen, für die ams sein Illuminations- und VCSEL-Know-how nutzt. Die Entwicklungsaktivitäten von ams mit einflussreichen Android-Marktteilnehmern für Referenzlösungen im Bereich aktive 3D-Stereoskopie schreiten bei hohem Engagement der Partner zügig voran. ams ermöglicht eine hochqualitative Implementierung und macht so 3D-Sensorik für ein breiteres Spektrum an Android-Geräten verfügbar, weitere Details hierzu erwartet ams vor Jahresende bekanntgeben zu können. Vor dem Hintergrund fortgeschrittener OEM-Diskussionen erwartet ams den Einsatz aktiver Stereoskopie-3D-Sensorik auf Basis von ams-Technologie in ersten Smartphones im kommenden Jahr.

Für sein differenziertes Hochleistungs-VCSEL-Portfolio sieht ams dank der Wettbewerbsvorteile seiner VCSEL-Technologie und seiner Systemexpertise in 3D-Sensorik eine dynamische Entwicklung der Designaktivitäten in verschiedenen 3D-Systemen. ams geht daher vom Aufbau einer starken Marktposition bei Hochleistungs-VCSELs für Consumer-3D-Sensorik aus. Zugleich bestätigen Designerfolge und fortgeschrittene Diskussionen für zahlreiche 3D-Sensorikprogramme die starke Marktpräsenz von ams und unterstreichen die Stärke seines 3D-Beleuchtungsportfolios für Punktprojektion, verschiedene Arten der Flutbeleuchtung, Annäherungssensorik und Musterprojektion.

Die Aktivitäten von ams mit OEMs und wichtigen Marktteilnehmern sowie umfangreiche Designaktivitäten für verschiedene 3D-Technologien unterstreichen so die ungebremste Dynamik bei der Verbreitung von Consumer-3D-Sensorik, wobei sich im Markt unterschiedliche Zeitachsen herausgebildet haben.

Daneben setzt ams im laufenden Halbjahr den Hochlauf von optischen TrueColor-Sensorlösungen für das Displaymanagement in sehr hohem Volumen um. Zusätzlich gewann ams erste Designs für anspruchsvolle Annäherungs- und Lichtsensorik hinter dem OLED-Display bei einem großen asiatischen Smartphone-OEM, die rahmenloses Telefondesign möglich macht. ams setzt die fokussierten Entwicklungsarbeiten für neue optische Sensoranwendungen fort, zugleich erwartet ams den Start erster Auslieferungen in Spektralsensorik mit attraktiven erwarteten Umsätzen 2019. Das Audiosensorikgeschäft von ams zeigte eine weiterhin robuste Entwicklung im 3. Quartal, zugleich erzielten seine sonstigen Consumer-Produktlinien erfreuliche Umsätze aus hohen Liefermengen.

Das Industrie-, Medizin- und Automotive-Geschäft von ams trug sehr positiv zur Geschäftsentwick­lung bei. Das Industriegeschäft zeigte im 3. Quartal eine gute Performance dank weiterhin solider Nachfrage in Automation, HABA, Industriesensorik und industrieller Bildgebung. Als ein wichtiger Anbieter industrieller Sensorlösungen für führende OEMs profitiert ams vom zunehmenden Sensoreinsatz in Produktion, HABA, Industrial IoT und weiteren Märkten. Im Bereich Industrial Imaging verzeichnete sein branchenführendes Global-Shutter-Portfolio weitere hochwertige Design-wins und bietet attraktive Wachstumsperspektiven für die kommenden Jahre. ams gewann zudem ein industrielles VCSEL-Designprojekt für Lager- und Distributionsrobotik bei einem führenden Onlineshopping-Anbieter. Das Medizintechnikgeschäft von ams verzeichnete ein weiteres attraktives Quartal mit guten Volumina bei Computertomografie (CT), digitalem Röntgen, Mammo­grafie und Miniaturkameras für Endoskopie, wo ams eine sehr positive Marktresonanz feststellt. Mit Hilfe von Imaging- und optischen Technologien ermöglicht ams hochqualitative Diagnostik sowie Innovation für existierende und neue Medizin- und Personal Health-Anwendungen.

Das Automotive-Geschäft von ams setzt seine positive Entwicklung fort und verzeichnete gute Ergebnisse im 3. Quartal. Mit dem Fokus auf Sicherheit, Fahrerassistenz, Positionsbestimmung und Fahrwerks­kontrolle sieht ams eine weiter attraktive Nachfrage nach seinen Lösungen. ams setzt umfangreiche Entwicklungsarbeiten für den bekanntgegebenen bedeutenden Projektgewinn für VCSEL-Beleuchtung in Solid-State-LIDAR fort, zugleich weitet sich das Kundeninteresse an seinen Automotive-Techno­logien insbesondere in Asien und Japan aus. Diese Entwicklung beruht auf seinem differenzierten Portfolio und starken Know-how bei neuen und künftigen Anwendungen wie 3D-Sensorik und LIDAR. Aus dem LIDAR-Markt erhaltet ams sehr positives Feedback zu seinen VCSEL/ Treiber-IC-Lösungen und der Expertise in optischen Systemen, so bietet ams eine hervorragende optische Performance in unterschiedlichen LIDAR-Varianten. Weitere Branchenteilnehmer suchen das Gespräch mit ams zu LIDAR und 3D-Sensorik, während ams seine Designaktivitäten in einem ersten 3D-Sensorikprojekt für eine Innenraumanwendung bei einem führenden OEM fortführt.

Um seine diversen Fertigungsanforderungen zu unterstützen, hat ams im 3. Quartal zusätzliche Investitionen an seinen Standorten in Singapur umgesetzt, darunter in Anlagen für die interne VCSEL-Produktionslinie von ams. Der Aufbau der internen Kapazität für Hochleistungs-VCSELs für Consumer-Anwendungen verläuft nach Plan und der Beginn der Volumenproduktion ist für etwa die Jahresmitte 2019 geplant.

In der Produktion setzt ams die aktuellen volumenstarken Produkthochläufe für 3D, optische und andere Sensorik erfolgreich um, wie das hohe Umsatzwachstum im 3. Quartal zeigt. Die Produktionsausbeuten für bestimmte Consumer-Produkte sind dank stärkerer Effizienzsteigerungen auf höhere Niveaus als erwartet gestiegen, zugleich haben signifikante Weiterentwicklungen des Filterbeschichtungsprozesses für optische Sensorprodukte die Prozessdauer deutlich verringert, woraus sich trotz der fortgesetzten Produkthochläufe eine niedrigere Auslastung seiner erweiterten Kapazität in optischer Fertigung und Filterproduktion ergibt. Nach weiterer Analyse hat ams entschieden, diese bestehenden Fertigungskapazitäten beizubehalten, um künftige Wachstumspläne zu unterstützen.

Zur strategischen Geschäftsbeurteilung kann ams informieren, dass einerseits im Verlauf der vergangenen Monate eine bedeutende Akquisitionsmöglichkeit evaluiert wurde, ams sich jedoch entschieden hat, diese Möglichkeit nicht weiter zu verfolgen. Andererseits und mit Blick auf die weitere Zukunft sieht ams, dass optische Sensortechnologien ein noch breiteres Spektrum an Anwendungen mit signifikantem Wachstumspotential für ams unterstützen werden, darunter in Bereichen wie der Audiosensorik. Gleichzeitig stellt ams fest, dass künftige Einsatzmöglichkeiten optischer Sensorik ein größeres Umsatzpotential und höhere Wachstumsaussichten im Vergleich zu bestimmten erwarteten Umweltsensorik-Anwendungen bieten.

ams hat daher entschieden, die derzeitigen Aktivitäten im Bereich Umweltsensorik künftig unterzugewichten und sich stark auf sehr attraktive mittel- und langfristige Wachstumsmöglichkeiten in optischen Technologien zu konzentrieren. Diese umfassen neue Innovationsfelder wie photonische Elemente und photoakustische Strukturen. ams bereitet derzeit Schritte zur Umsetzung dieser Änderungen vor und erwartet, weitere Details mit den nächsten Quartalsergebnissen bekanntzugeben.

Durch diese Entscheidungen ist ams in seiner strategische Herangehensweise noch stärker fokussiert und verfolgt eine Wachstumsstrategie auf Basis der drei Säulen Optische, Image- und Audiosensorik.

ams befindet sich darüber hinaus in frühen Vorbereitungen für die geplante Zweitnotierung an der Hong Kong Stock Exchange, die derzeit für das 2. Quartal 2019 erwartet wird. Neben der Schaffung eines umfassenden Zugangs zu einer breiten regionalen Investorenbasis unterstreicht die geplante Notierung die wachsende Bedeutung der Region Asien/Pazifik für das Geschäft von ams. Um die Vorteile der Transaktion weiter zu verstärken, geht ams vorbehaltlich erforderlicher Genehmigungen von einer Aktienplatzierung im Rahmen der Notierungstransaktion von bis zu 10% der ausstehenden Aktien aus.

Für das 4. Quartal 2018 erwartet ams weiteres sequentielles Wachstum, da sich der Hochlauf sehr volumenstarker Smartphone-Sensorlösungen fortsetzt und seine anderen Endmärkte ihre positiven Umsatzbeiträge fortführen. Auf Basis verfügbarer Informationen geht ams daher von einem Umsatzanstieg im 4. Quartal auf USD 570-610 Mio. aus, das ist ein Wachstum von rund 19-27% gegenüber dem Vorquartal. Dementsprechend sieht ams 2018 als ein weiteres Jahr mit starkem Wachstum und Rekordumsatz. Für die bereinigte operative Ergebnismarge (EBIT-Marge) für das 4. Quartal (vor akquisitionsbedingtem Aufwand und Aufwand für aktienbasierte Vergütung) erwartet ams eine weitere sequentielle Erhöhung auf 16-20% bei Berücksichtigung von Produktmixeffekten aufgrund einer Verschiebung der Gesamtnachfrage hin zu einem Mix einschließlich bestimmter reiferer Produkte. Gleichzeitig geht ams für 2018 von Gesamtinvestitionen (Capex) von rund USD 500 Mio. aus. ams erwartet eine starke Zunahme liquider Mittel im 4. Quartal und geht von einem deutlichen positiven Free Cash Flow (FCF)-Ergebnis für das gesamte 2. Halbjahr 2018 aus.

ams bestätigt sein Wachstumsziel von 60% CAGR (durchschnittlicher jährlicher Wachstumsrate) für den Umsatz von ams im Zeitraum 2016-2019 auf Basis seines Geschäftsausblicks und seiner Pipeline für das kommende Jahr. ams ist einem profitablen Wachstum verpflichtet und bestätigt daher sein Ziel der Erreichung einer bereinigten EBIT-Marge von 30% in 2020, da ams von der langfristigen Stärke seines Geschäfts und seiner strategischen Positionierung in verschiedenen Wachstumsmärkten überzeugt ist. Nach den umfangreichen Investitionen 2017 und 2018 geht ams für 2019 bei positiver Auswirkung auf sein Cash Flow-Profil derzeit von deutlich niedrigeren Investitionen (Capex) gegenüber dem laufenden Jahr aus und erwartet diese im Rahmen seiner längerfristigen Zielbandbreite von 10-15% des Umsatzes.

Der Quartalsbericht zum dritten Quartal 2018 einschließlich weiterer Finanzinformationen steht auf der Unternehmenswebsite unter https://ams.com/ financial-reports [https://ams.com/financial-reports] zur Verfügung.

Über ams

ams ist international führend in der Entwicklung und Herstellung von Hochleistungs-Sensorlösungen. Unsere Mission ist es, die Welt mit Sensorlösungen zu gestalten und so die nahtlose Verbindung zwischen Mensch und Technologie zu ermöglichen.

Die Produkte von ams werden in Anwendungen eingesetzt, die höchste Präzision, Empfindlichkeit und Genauigkeit, einen weiten Arbeitsbereich und äußerst niedrigen Stromverbrauch erfordern. Das Produktportfolio umfasst Sensorlösungen, Sensor-ICs sowie Schnittstellen und die damit verbundene Software für Kunden in den Märkten Consumer, Mobilkommunikation, Industrie, Medizintechnik und Automotive.

ams mit Hauptsitz in Österreich beschäftigt global rund 10.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist ein wichtiger Partner für mehr als 8.000 Kunden weltweit. ams ist an der SIX Swiss Stock Exchange börsennotiert (Tickersymbol:

AMS). Weitere Informationen über ams unter www.ams.com [http://www.ams.com/]

