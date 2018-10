Jazzodrom veröffentlichen erste Single aus neuem Album

Österreich (OTS) - Jazzodrom setzen zu ihrem 4. Album an und releasen am 1. November auf allen digitalen Plattformen ihre erste Single „Basement Overdrive“. Live präsentieren sie am 6. November in Wels und am 10. November in Linz bereits eine EP mit 7 Titeln als Vorboten des neuen Albums, das offiziell 2019 veröffentlicht wird.

Genauso facettenreich wie die jeweilige Agenda der einzelnen Bandmitglieder ist auch der Sound, den sie gemeinsam kreieren. Jazzodrom schaffen mit ihrer Musik eine stimmige Synthese aus den alten Traditionen des Soul-Jazz und den vielfältigen Einflüssen, die die Musiker aus ihren so heterogenen künstlerischen Wirklichkeiten beziehen. Da treffen fragile Motive auf urbanen Groove, samtige Hooks auf kompromisslosen Breakbeat und rauchige Akustiksounds auf moderne Elektronik – Jazzodrom erweitern spielerisch ihre Grenzen und machen dabei Musik, die einfach berührt.

Jazzodrom sind:

Gerd Rahstorfer - Trompete & Flügelhorn



Andreas See - Saxofone



Martin Wöss - Piano & Keyboards



Christian Wendt - Bass



Alex Pohn - Drums

6. November 2018, 19:30 Uhr, Stadttheater Wels

Special Guests:

Pete Simpson (Vocals)



Spring String Quartet

Karten erhältlich in allen Filialen der Sparkasse OÖ

VVK € 20,-, AK € 25,-, Schüler & Studenten € 12,-

10. November 2018, 21:15 Uhr, Central Linz im Rahmen der Langen Nacht der Bühnen

www.jazzodrom.net

Pressekonferenz

Anmeldung an office @ jazzodrom.net

Datum: 01.11.2018, 20:00 Uhr

Ort: Burggasse 128, 1070 Wien, Österreich

