NEOS zeigen sich erfreut über Unterstützung der Stadt Salzburg beim Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel

Egger: „Wir freuen uns über die Unterstützung der Stadt Salzburg beim Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel. Das ist verantwortungsvolle und nachhaltige Politik."

Salzburg (OTS) - Mit der Vergünstigung der Tarife für die öffentlichen Verkehrsmittel und einer neuen integrierten Verkehrsplanung von Stadt und Land, die unter anderem eine bessere Taktung bei Regionalbussen vorsieht, werde die Landesregierung unter Federführung von Verkehrslandesrat Stefan Schnöll einen großen Meilenstein auf den Weg bringen.

Dabei sei ein bedarfsorientiertes und vor allem günstiges Tarifsystem sowie der Ausbau öffentlicher Verkehrsmittel für die NEOS von größter Wichtigkeit. „Wir halten es für einen wichtigen Schritt, auf der einen Seite die bestehenden Tarife deutlich zu senken, auf der anderen Seite aber auch den öffentlichen Verkehr massiv auszubauen, um allen Salzburgerinnen und Salzburgern Anreize zu geben, statt des Autos öfter den Bus oder Zug zu nehmen“, so NEOS Klubobmann Sepp Egger.

Dass die Mehrheit der Mitglieder des Salzburger Stadtsenats Verkehrslandesrat Stefan Schnöll aktiv dabei unterstützen will, freut Egger immens. „Das ist Politik, wie man sie sich vorstellt. Fast allen geht es um die Sache, nämlich um einen massiven Ausbau der öffentlichen Verkehrsmittel in Salzburg. Wir sind froh, dass neben dem Verkehrsstadtrat Johann Padutsch selbst die SPÖ diese Vorhaben unterstützt. Wir freuen uns über diesen neuen Politikstil in Salzburg und hoffen, dass sich dieser auch auf andere Themenbereiche positiv auswirken wird. Wir NEOS werden unseren Teil, sowohl in der Stadt als auch am Land, dazu beitragen“, schließt Sepp Egger.

