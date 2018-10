ORF SPORT + mit Tennis Erste Bank Open 2018: Dominic Thiem – Ruben Bemelmans

Am 23. Oktober im Sport-Spartenkanal des ORF

Wien (OTS) - Programmhighlights am Dienstag, dem 23. Oktober 2018, in ORF SPORT + sind die Live-Übertragung der Tennis Erste Bank Open 2018 um 12.55 Uhr (mit dem Spiel Dominic Thiem – Ruben Bemelmans), das „Sport-Bild“ um 21.30 Uhr, das „Golfmagazin“ mit Tipps & Tricks sowie „Golf-Fitness“ um 22.00 Uhr und die Höhepunkte vom Volleyball-Champions-League-Spiel United Volleys Frankfurt – SK Posojilnica Aich/Dob um 22.30 Uhr.

Von 22. bis 28. Oktober überträgt ORF SPORT + täglich umfassend live von den Tennis Erste Bank Open 500. Das Finale am 28. Oktober ist auch live in ORF eins zu sehen. Insgesamt stehen mehr als 53 Stunden live aus der Wiener Stadthalle auf dem Programm von ORF SPORT + und ORF eins.

Österreichs Aushängeschild Dominik Thiem schlägt am 23. Oktober an dem nach ihm benannten THIEMstag erstmals auf. Sein Gegner ist Ruben Bemelmans aus Belgien. Die Kommentatoren sind Dieter Derdak und Oliver Polzer, an ihrer Seite als Kokommentatoren fungieren Stefan Koubek und Alexander Peya.

SK Posojilnica Aich/Dob trifft in der Volleyball-Champions League auswärts auf das Team von United Volleys Frankfurt. Das Spiel wird von 18.55 bis 21.30 Uhr live in der ORF-TVthek übertragen. Kommentator ist Johannes Hahn.

Alle Live-Übertragungen von ORF SPORT + sind außerdem via TVthek als Live-Stream zu sehen.

http://tvthek.ORF.at/programs/genre/Sport/1178.

(Stand vom 22. Oktober, kurzfristige Programmänderungen möglich)

