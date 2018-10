Gaal/Nevrivy: Wiener Wohnbauoffensive – 1. Neubauprojekt in der Zielphase

451 neue geförderte Wohnungen am Kapellenweg 35

Wien (OTS) - Auf dem Areal des ehemaligen Schwesternwohnheimes des Donauspitals errichten die Bauträger Neues Leben, Migra sowie WOGEM derzeit 451 neue geförderte Wohnungen, davon 151 SMART-Wohnungen. Heute erfolgte die offizielle Grundsteinlegung für das Projekt. ****

„Die Stadt Wien schafft leistbaren und bedarfsgerechten Wohnraum für die Wienerinnen und Wiener. Mit dem Wohnprojekt Kapellenhof mit 451 Wohnungen ist das erste Projekt der Wohnbauoffensive in Fertigstellung. Damit schaffen wir nicht nur modernen Wohnraum für Bewohnerinnen und Bewohner aller Generationen, sondern legen von Anfang an auch den Grundstein für eine gute Nachbarschaft und ein harmonisches Miteinander“, so Frauen- und Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal.

Die erste Wiener Wohnbauoffensive wird seit 2016 Zug um Zug realisiert. Über den wohnfonds_wien wurden damals 13 Bauträgerwettbewerbe ausgeschrieben. Das Siegerprojekt „Kapellenweg 35“ der Bauträger Neues Leben, Migra sowie WOGEM ist das erste Verfahren, das im Rahmen eines Bauträgerwettbewerbs der ersten Wiener Wohnbauoffensive abgeschlossen werden konnte.

Umgesetzt wird dieses geförderte Neubauprojekt in der Donaustadt auf dem ehemaligen Gebiet des Schwesternwohnheims des SMZ Ost. Planmäßige Fertigstellung und Bezugstermin der Wohnungen ist im Herbst 2019.

„Mit der Neuen Donau und der Lobau liegen zwei der schönsten Naherholungsgebiete Wiens im 22. Bezirk. Damit bietet die Donaustadt das Beste aus beiden Welten: unberührte Natur und urbanes Wohnen. Ich freue mich sehr über das neue Projekt am Kapellenweg, weil dadurch für rund 1.000 Donaustädterinnen und Donaustädter ein neues Zuhause geschaffen wird“, freute sich Bezirksvorsteher Ernst Nevrivy.

Gemeinsam Wohnen und Arbeiten in der Donaustadt

„Der Kapellenhof ist sowohl eine Reminiszenz an die Leistungen des Wiener Wohnbaus als auch Teil zukunftsweisender Stadtentwicklung, Wohnungspolitik, qualitätsvoller Architektur und SMARTen Wohnbau-Know-hows“, sagt Alfred Petritz, Migra-Geschäftsführer.

Das geförderte Neubauprojekt „Kapellenhof“ besteht aus 4 Gebäuden rund um einen parkähnlichen Innenhof (Kapellenhof).

Ein besonderer Beitrag zum leistbaren Wohnen sind die 3 Finanzierungsvarianten bei den geförderten Wohnungen, aus denen sich die Höhe der Eigenmittel und der monatlichen Miete ergeben. Die zukünftigen MieterInnen können individuell entscheiden, wie sie ihre neue Wohnung finanzieren möchten.

Grün- und Freiflächen gibt es im parkähnlichen Innenhof mit Generationen-Spielplatz, Fitness- und Streetworkout-Elementen als Treffpunkt für NachbarInnen aller Altersklassen.

„Unser gemeinsames Ziel ist, leistbaren Wohnraum mit höchster Lebensqualität zu schaffen“, betonte Johann Gruber, Obmann von „Neues Leben“.

Der Hof erinnert an die Qualitäten des traditionellen Wiener Gemeindebaus. Im Erdgeschoß der Anlage ist ein Betreuungsstützpunkt für das gesamte Quartier mit Schanigarten für nachbarschaftliche Initiativen z.B. „Kochen und gesunde Ernährung“ für alle Generationen sowie ein Start-Up-Lokal (Agenda 22) geplant.

Besonders praktisch für die BewohnerInnen sind Postabholboxen sowie ein Hausbesorger mit eigenem Büro vor Ort.

„Das Verfahren der Bietergemeinschaft hat sehr viele Synergien zwischen den Bauträgern freigesetzt. Die Zusammenarbeit war hervorragend und durch die gemeinsamen Ideen und Erfahrungen konnte dieses großartige Projekt entstehen“, erläuterte Philip Seifert, Wogem- Geschäftsführer.

Die Eckdaten

Neubau

* 451 geförderte Mietwohnungen, davon 151 SMART-Wohnungen mit Superförderung

* Bauträger: Migra, Neues Leben und Wogem

* Planung: AllesWirdGut / feld 72 Architekten

* Baubeginn: Herbst 2017

* Bezugstermin: Herbst 2019 (4. Quartal)

* Wohnbaufördermittel: rund 16 Mio. Euro.

* Förderbare Gesamtkosten: ca. 50,2 Mio. Euro.

* Grundstück: Eigentum der Stadt Wien; die Bauträger sind Baurechtsnehmer

Kosten (alle inkl. BK und MwSt.):

Für die 300 geförderten Mietwohnungen werden drei verschiedene Finanzierungsvarianten angeboten:

Variante 1: Die Eigenmittel betragen € 325/m² und die monatlichen Kosten ca. € 6,85/m².

Variante 2: Die Eigenmittel betragen € 190/m² und die monatlichen Kosten ca. € 7,17/m².

Variante 3: Die Eigenmittel betragen € 55/m² und die monatlichen Kosten ca. € 7,48/m².

Für die 151 SMART-Wohnungen mit Superförderung:

Eigenmittel: ca. € 55/m²

Monatliche Kosten: ab ca. € 7,45/m².

Informationen für Wohnungssuchende

Wohnberatung Wien 3., Guglgasse 7-9/Ecke Paragonstraße

Tel.: 01/24 111

E-Mail: wohnberatung @ wohnberatung-wien.at

www.wohnberatung-wien.at

